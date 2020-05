St. Petrus: Gemeinde verschickt kleine Engel an über 900 Senioren

Vorsfelde

„Wir denken an Euch!“ Unter diesem Motto hat die evangelische Kirchengemeinde St. Petrus/Heiliggeist Vorsfelde/Wendschott jetzt an Senioren einen Brief vorbeigebracht. In dem Brief war ein kleiner Schlüsselanhänger mit Engelmotiv – eine Aktion, die sehr gut ankam.

Über 900 Senioren angeschrieben

„Wir haben über 900 Senioren im Alter ab 75 Jahren angeschrieben“, berichtet Propst Ulrich Lincoln, der auch als Pfarrer in der Kirchengemeinde arbeitet. „Die Briefe wurden von ehrenamtlichen Helfern verteilt.“ Ein hoher Aufwand, der sich lohnt: „Es gab sehr viele positive Rückmeldungen – viel mehr, als wir erwartet haben.“ Für ihn ein Zeichen dafür, dass die Kirche auch dann vielen Gläubigen nahe ist, wenn es keine oder kaum Gottesdienste oder andere Aktivitäten wegen der Corona-Krise gibt.

Auch Harte Knobbe war sehr gerührt, als sie den Briefumschlag ihrer Kirchengemeinde in der Hand hielt. „Diese Aktion kam in einer für mich sehr schweren Zeit“, sagt die 75-jährige Vorsfelderin. „In dieser Phase tat mir der kleine Engel sehr gut“, betont Harte Knobbe. „Ich hatte sogar Tränen in den Augen...“

Einfach „Danke“ sagen

Deshalb sei sie ins Gemeindebüro gegangen, um sich persönlich für den Trost in einer schweren Zeit zu bedanken: „Ich wollte einfach ’Danke’ sagen.“ Das wiederum fanden die Pfarramtssekretärin Birgit van der Velten und Propst Lincoln sehr bewegend: „Schön, dass unsere Aktion so gut ankommt und Menschen erfreut.“

Von Carsten Bischof