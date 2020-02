Spielplatz am Bergmannskamp: Baum stürzt auf Sandspielfläche

Wendschott

Ausgerechnet am letzten Tag der Zeugnisferien: Auf dem Spielplatz am Bergmannskamp in Wendschott ist am Dienstagmorgen ein Baum umgestürzt. Die Stadt beseitigte ihn noch am Nachmittag und fällte zudem einen weiteren Baumteil.

Anwohner informiert die Stadt

Am späten Vormittag entdeckte ein Anwohner den umgestürzten Baum: „Er landete direkt auf einer Sandspielfläche des Spielplatzes“, berichtete er der WAZ. Er habe sofort den Geschäftsbereich Grün der Wolfsburger Stadtverwaltung informiert, denn: Kinder könnten so nicht ungefährdet auf der Fläche spielen. „Und die Kinder haben Ferien und nutzen den Spielplatz.“

Zweiter Baumteil droht abzuknicken

Zumindest müsse die Stadt den Teil des Geländes schnell sperren, auf den der Baum gestürzt sei. Außerdem: „Ein zweiter Baumteil ist stehen geblieben. Er droht ebenfalls umzuknicken“, so der Anwohner. Zum Glück sind wegen des miesen Wetters aktuell aber kaum Kinder auf dem Spielplatz am Bergmannskamp.

Stadt reagiert schnell

Die Stadtverwaltung reagierte schnell: Am Nachmittag rückte ein Trupp an und „beseitigte den umgestürzten Baum“, berichtete Stadtsprecherin Elke Wichmann. „Auch der stehen gebliebene Baumteil wird gefällt.“ Der Plan: Alle Arbeiten sollten noch am Dienstag abgeschlossen sein. Dann sollen Kinder wieder unbeschwert auf dem Spielplatz spielen können.

Von Carsten Bischof