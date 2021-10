Wendschott - Spielmobil in Wendschott: Was fehlt Kindern in der Glatzer Straße?

Die Wolfsburger Stadtverwaltung hält Wort: Wie versprochen kommt das Spielmobil am Mittwoch, 27. Oktober, auf den Spielplatz an der Glatzer Straße, für den sich Eltern und Kinder neue Geräte wünschen. Erstmal wird aber nur der mobile Container aufgewertet. Dafür werden jetzt Ideen und Wünsche gesammelt.