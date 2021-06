Vorsfelde

Es ist Spargelzeit im Vorsfelder Hof und auch bei den Steinwehs zu Hause. Dort steht Gastronomin Kerstin Steinweh, 55, als Hausfrau am Herd – und muss immer mit kritischen Blicken ihrer beiden ausgebildeten Köche rechnen.

Norbert Steinweh, 63, ist Chef und Koch im eigenen Hotel und Restaurant. Sohn Nico, 27, hat Erfahrungen in Hotels in Berlin, Österreich und Australien gesammelt und entwickelt seine Kreationen jetzt in der Küche der Alten Mühle in Weyhausen.

Deutsche Küche

„Wir haben alle schon vieles ausprobiert“, sagt Kerstin Steinweh. Beim Gourmet-Fest auf dem Hollerplatz setzte der Vorsfelder Hof jahrelang auf Spezialitäten aus Mexiko und eroberte damit etliche Fans. Im Restaurantführer und bei den Alteingesessenen aber wird vor allem die deutsche Küche des Chefs gepriesen.

Spargel-Variationen: Die meisten Gäste im Vorsfelder Hof mögen es am liebsten klassisch – mit Schnitzel oder als Ragout. Immer beliebter werden aber inzwischen Varianten mit gebratenem Spargel. Quelle: Britta Schulze

Klassisch mögen die meisten Gäste vor allem ihren Spargel: mit Kartoffeln, Schnitzel und Sauce Hollandaise. Rührei oder Lachs werde nur von sehr wenigen bestellt. Auch beim Spargel-Kochen schwören die Steinwehs auf Bewährtes – alle: „Ins Wasser gehören nur Salz, Zucker und Butter“, sind sie sich einig. Zitrone würde den Eigengeschmack des Edelgemüses nur verfälschen. Vor dem Servieren werden die Spargelstangen direkt auf dem Teller zudem noch einmal mit Butter bepinselt. Für Glanz und Geschmack.

Ragout mit Hack

Die simplen Dinge sind eben manchmal die besten. Das gelte auch für Spargelragout, sagt Kerstin Steinweh. „Wir machen es mit einer klassischen Mehlschwitze, etwas Sahne oder Bechamel und mit gekochten Hackbällchen“, sagt sie. „Man kann die Klöße aber auch braten.“

Aber: Immer mehr Menschen schwören darauf, den Spargel nicht zu kochen, sondern zu braten. Dickere Stangen werden gehobelt, ganz dünne können auch so in die Pfanne – das gilt speziell für grünen Spargel. Pfeffer, Salz und karamellisierter Balsamico-Essig geben dem Ganzen zusätzlich zum Röstaroma Pfiff.

Von Andrea Müller-Kudelka