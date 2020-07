Vorsfelde

Vor 34 Jahren begann Rebekka Bebenroth als Krankenschwester auf der Sozialstation Vorsfelde zu arbeiten. Elf Jahre später wurde sie stellvertretende Pflegedienstleiterin. Nun steht der Abschied kurz bevor. Denn: Bebenroth geht in den Ruhestand. Ihre Nachfolgerin ist Karin Tepper, die seit 2007 in der Sozialstation Vorsfelde beschäftigt ist, heißt es in einer Mitteilung der Sozialstation.

Geschäftsführer verabschieden Vize-Pflegedienstleitung

Für ihre lange Zugehörigkeit zur Sozialstation Vorsfelde bedankten sich Barbara-Maria Cromberg und Thorsten Rückert von der Geschäftsführung der Sozialstation bei der angehenden Ruheständlerin und überreichten ihr ein Abschiedsgeschenk. Kurz vor ihrem Ruhestand wurde Bebenroth von ihren Kollegen überrascht.

Kollegen schenken zum Abschied Musical-Karten

Unter einem Vorwand wurde sie in die Sozialstation gelockt und dort von der Geschäftsführung und Kollegen empfangen. Passend zum Abschiedsgeschenk –Musicalkarten für Tina Turner-gab es eine Show-Einlage der Kollegen, die einen Hit von Tina Turner sangen. Für die gelungene Überraschung habe sich Bebenroth bei den Mitwirkenden bedankt.

