Hehlingen/Nordsteimke

Die Unternehmen „Sahle Wohnen“ und „Sahle Massivbau“ haben den Internetauftritt des Wohngebiets „Sonnenkamp“, das an der Nordsteimker Straße entsteht, überarbeitet. „Deutlich ansprechender und übersichtlicher“ seien die Informationen jetzt aufgearbeitet, verkünden die Macher. Tatsächlich könnte man angesichts mancher Fotos den Eindruck gewinnen, alles wäre schon so gut wie fertig.

Naturnah Wohnen

Mit „viel Sonnenkamp-Gelb“ und einem höheren Bildanteil als bisher will die Sahle-Gruppe noch mehr Lust aufs Wohnen im dem Quartier mit rund 3000 Wohneinheiten machen. Und dabei steht eindeutig das Konzept im Vordergrund: Über drei unterschiedliche Startbilder erreichen Interessierte per Mausklick die Info-Bereiche; und da geht es schwerpunktmäßig um naturnahe Gestaltung und Mobilität mit so wenig Autos wie möglich. Das wirkt wirklich paradiesisch.

Bei der Gestaltung der Wohnquartiere wollen die Planenden allen Generationen Wünsche erfüllen und sowohl ländlichen Charme als auch hochwertige Architektur mit Wohnhöfen entwickeln. Wer ein Haus kaufen möchte, kann auch gleich direkt von der Startseite aus zur „ihr-haus-sahle“ wechseln und wer eine Mietwohnung sucht, wird zu „sahle-wohnen“ weitergeleitet. In der News-Rubrik sind zudem die aktuellen Pressemitteilungen zu finden. Neuigkeiten würden künftig kontinuierlich eingepflegt, teilt das Management mit.

Bauarbeiten im Sonnenkamp: Hier wird der Nordsteimker Graben abgeleitet. Quelle: Wolfsburger Entwässerungsbetriebe

Während auf der Internetseite Kinder schon einen Schulhof und die Kita erobern, fröhliche Familien unter Bäumen grillen, junge Menschen im Restaurant speisen oder ein asphaltierter Rundwanderweg zum Skaten und Walken einlädt, läuft in der Realität gerade erst die Erschließung. Das ist nicht sehr paradiesisch, sondern eher erdverbunden – aber immerhin ein Schritt in Richtung Realisierung.

Von Andrea Müller-Kudelka