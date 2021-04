Sonnenkamp: Experten beantworten Fragen zum neuen Baugebiet

Barnstorf/Nordsteimke/Neuhaus/Reislingen

Der „Sonnenkamp“ Nordsteimke, größtes Wolfsburger Neubaugebiet, in dem auf 150 Hektar bis zu 3000 Wohneinheiten zusätzlich geschaffen werden sollen, nimmt weiter Formen an. In einer gemeinsamen Sitzung am Donnerstag erörterten die beiden Ortsräte Barnstorf/Nordsteimke sowie Neuhaus/Reislingen den Bebauungsplan für das dritte Quartier und sprachen sich schließlich mit einigen Änderungswünschen für den Entwurfs- und Auslegungsbeschluss aus.

Obwohl der Ortsrat Neuhaus/Reislingen mangels Teilnehmern an der hybrid durchgeführten Sitzung nicht beschlussfähig war, plädierten Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Friedrichs (SPD) und CDU-Fraktionssprecherin Christine Fischer mit Nachdruck dafür, dass die ursprünglich vorgesehene Nordspange aus den Planungen gestrichen werde. Die nämlich sollte einst dafür sorgen, dass die Verkehrsbelastung der Nordsteimker Straße (L 322) gemindert und Fahrzeuge in Spitzenzeiten auf der Landesstraße 290 über Reislingen in Richtung Wolfsburg gelangen sollten.

Nordspange: Hans-Georg Bachmann (SPD) zog diesen Punkt wieder zurück

Ein interfraktioneller Antrag aus Barnstorf/Nordsteimke, den Ortsbürgermeister Hans-Georg Bachmann (SPD) eingebracht hatte, wurde daraufhin modifiziert. Er hatte sich ausdrücklich für die Nordspange ausgesprochen, zog diesen speziellen Punkt dann allerdings zurück.

Sonnenkamp: Der Entwurf für das Mega-Baugebiet. Quelle: Stadt Wolfsburg

Gleich sieben an der Realisierung des „Sonnenkamp“ beteiligte Expertinnen und Experten hatten zuvor über den bisherigen Verlauf der Planungs-, Erschließungs- und Vorbereitungsarbeiten berichtet. Thomas Göhmann (Koordinator Stadt Wolfsburg) schilderte den Stand der laufenden Energie- und Wasserversorgung, Frank Knoke von den Wolfsburger Entwässerungsbetrieben berichtete nicht ohne Stolz über bereits erfolgte Fortschritte in der Entwässerung samt komplizierter Durchpressung von Rohrleitungen unter der Nordsteimker Straße. „Das war selbst für unserer erfahrenen Experten eine ganz neue Herausforderung“, so Knoke.

In einer intensiven Diskussion wurden von den zugeschalteten Ortsratsmitgliedern diverse Themen aufs Tapet gebracht. Hans-Georg Bachmann und Thomas Heyn (SPD-Ortsrat Neuhaus/Reislingen ) beispielsweise brachten die Notwendigkeit ausreichend dimensionierte Ausgleichsflächen für die notwendige Versiegelung ins Gespräch, Bachmann vermisste die geforderte Querung der Nordsteimker Straße in Höhe Nicolaistraße. Francesco Cavallo (SPD Neuhaus/Reislingen) interessierte sich für E-Ladestationen, Hans-Jürgen Friedrichs äußerte Bedenken, dass beispielsweise Holzöfen „zur gelegentlichen Nutzung“ erlaubt seien.

Einhellig befürwortete das gemeinsame Gremium den interfraktionellen Antrag aus Reislingen/Nordsteimke, Zisternen zur Gartenbewässerung verbindlich festzulegen und ebenfalls zu versuchen, Photovoltaikanlagen auf den Dächern zu fördern. Von den geplanten Mietwohnungen sollten mindestens 30 Prozent subventioniert werden, bei insgesamt 340 seien dies mindestens 100 Wohneinheiten.

Von Burkhard Heuer