So intergalaktisch war der erste Star-Wars-Gottesdienst

Nordsteimke

Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis, als die St. Nicolai-Gemeinde Nordsteimke zum ersten „ Star Wars“- Gottesdienst lud...: Deshalb schmückten die Gemeindemitglieder die Kirche mit Laserschwertern, illuminierten das Gotteshaus mit grünem und roten Licht für diese ganz besondere Premiere, die am vergangenen Sonntagabend stattfand.

Gottesdienst : Filmszenen aus „ Star Wars “ auf der Leinwand

Doch nicht nur die Dekoration war besonders, auch die Gestaltung des Gottesdienstes war unkonventionell: So wurden Filmszenen aus „ Star Wars“ auf eine Leinwand projiziert. Einen stilechten Anfang fand die Messe mit der bekannten Filmmelodie, begleitet von einem selbstverfassten Text. Thema des Gottesdienstes war nämlich „Der Kampf von Gut und Böse in Film und Bibel“. So beschrieb die Pastorin den Zusammenhang zwischen Jesus Luke Skywalker und Prinzessin Leia, als Retter des Guten und zog immer wieder Parallelen zwischen Film und biblischen Ereignissen.

Filmszenen aus „Star Wars“ gehörten zu dieser ungewöhnlichen Messe. Quelle: Boris Baschin

Doch auch traditionelle Elemente eines Gottesdienstes waren Teil des Abends. So gab es ein Gebet, Gesang und Ansprachen. Lediglich die Orgelstücke tanzten wieder aus der Reihe. Hierbei handelte es sich um Stücke aus dem „ Star Wars“-Soundtrack, die mit tosendem Applaus der Besucher belohnt wurden. Ein passendes Ende fand dieser Spezialgottesdienst mit einem Appell an die Gemeinde: Diese solle zu intergalaktischen Helden des Alltags werden und so gegen alles Schlechte wie Habgier oder Hass agieren und Bedürftigen helfen.

Nordsteimke : Nach der Messe gab es ein Büfett

Nach dem Gottesdienst gab es ein Büfett mit zu interstellaren Speisen, zubereitet mit Hilfe eines Star-Wars- Kochbuchs. Die Besucher jedenfalls waren ganz angetan von dieser ungewöhnlichen Messe: „Ich finde das wirklich eine gute Idee. Besonders gefallen haben mir die guten Bezüge zwischen Film, Religion und Realität, selbst wenn ich keine Ahnung von Star Wars habe“, sagte Besucherin Christel Scharrenberg.

Lesen Sie auch:

Von Finn Kahrens