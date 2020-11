Barnstorf

Die Salamander-Schranke wird mit Sensoren ausgestattet. Sie soll sich künftig nur schließen, wenn alle Salamander-Wander-Bedingungen stimmen – abhängig ist das von Temperatur, Licht und Bodenfeuchtigkeit. Im Ortsrat Barnstorf-Nordsteimke und im Bürgerdiensteausschuss nahm die Politik diese Nachricht wohlwollend zur Kenntnis.

Früher wurde die Schutz-Schranke zur Sperrung der Straße am Naturschutzgebiet Barnstorfer Wald von Hand geschlossen, wenn die Witterungsbedingungen dafür sprachen, dass sich die in Norddeutschland einzigartige Salamander-Population zum Wandern aufmachen könnte. Auch Sicht einiger Verkehrsteilnehmer wurde sie aber nicht immer schnell genug wieder geöffnet. Jetzt wird die Sperranlage mit einer Lichtschranke versehen, so dass man die Verbindungsstraße auch wieder vorsichtig verlassen kann, falls man sich im Gebiet befand, während der Schlagbaum nach unten sank.

Anzeige

Im Labor erprobt

Geschlossen wird die Schranke künftig nur, wenn alle Wander-Voraussetzung gleichzeitig gegeben sind. „Unter Laborbedingungen funktioniert es“, berichtet Ortsbürgermeister Hans-Georg Bachmann. Nach einem Jahr Probe erfolgt die Auswertung im realen Leben. Für den Schulbus oder Rettungsdienst soll die Schranke geöffnet werden können – und auch Landwirte dürfen sie notfalls entriegeln, müssen das aber im Einzelfall mit der Umweltbehörde absprechen. Anwohner erhalten trotz Protesten keine Transponder.

Lesen Sie auch

Von Andrea Müller-Kudelka