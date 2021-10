Schweinerei in Vorsfelde: Wer hat den Hirtenjungen abgebrochen?

Vorsfelde

Seit fast 20 Jahren wachte der Hirtenjunge über seine Tiere am Schweinewinkel in Vorsfelde – doch seit dem Wochenende ist die Bronzeskulptur verschwunden. Der Hirtenjunge wurde in Höhe der Füße abgebrochen. Nur noch die Stiefel neben einer Schweinefigur sind zurückgeblieben. „Das ist eine Schweinerei hoch drei“, schimpfte Ortsratsmitglied Andrea Helbing, als sie am Montag die fehlende Skulptur bemerkte. „So etwas kostet einen Haufen Geld. Und viele Leute erfreuen sich an den Kulturstationen, die das Ortsbild beleben.“

Die Polizei stellte die Bronze-Skulptur sicher

Der naheliegende Verdacht, Buntmetalldiebe könnten die Figur gestohlen haben, bestätigte sich zum Glück nicht. „Der Hirtenjunge lag auf dem Boden, die Polizei hat die Skulptur sichergestellt“, sagt der scheidende Ortsbürgermeister Günther Lach, der sich nach einer Anfrage der WAZ sofort schlau gemacht hatte. „Wie es passiert ist, kann man noch nicht mit Sicherheit sagen.“ Möglicherweise könne der Ortsrat eine Prämie aussetzen für Hinweise auf den oder die Verursacher.

Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung laufen noch. Laut Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch entdeckte eine Streife den Schaden am Sonntagmittag. „Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 23 Uhr und Sonntag, 13.15 Uhr.“ Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass die bronzene Skulptur etwas abbekommen hat. Schon kurz nach der Aufstellung im Jahr 2002 wurde der Stock der Figur abgebrochen. Und im August 2007 hatten Vandalen die Info-Tafel in zwei Teile zerbrochen.

Rohe Gewalt: Der Hirtenjunge der Bronzeskulptur wurde in Höhe der Stiefelschäfte abgebrochen. Quelle: Boris Baschin

Die Schweinegruppe erinnert an den Schweinemarkt

Um die Innenstadt zu verschönern, hatte der Ortsrat unter Bürgermeister Alfred Riebe im Jahr 2002 beschlossen, im historischen Schweinewinkel die über 50 000 Euro teure „Schweinegruppe“ aufzustellen: Eine aus Bronze gegossene Gruppe mehrerer unterschiedlich großer Schweine. Eine Sau mit vier Ferkeln sowie ein Hirtenjunge. „Die Schweinegruppe soll an die Vieh- und Schweinemärkte erinnern, die dort stattgefunden haben“, erklärte Lach.

Der Bildhauer Georg Arfmann aus Königslutter erhielt von der Stadt Wolfsburg damals den Auftrag, die Gruppe zu modellieren. Er hatte schon einige Kunstwerke in der näheren Umgebung geschaffen, so zum Beispiel den Brauer und die Brauereipferde in Wittingen und die „Zuckerrübengruppe“ am Standort der ehemaligen Zuckerfabrik in Meine.

Wann kehrt der Hirtenjunge wieder zu seinen Schweinen zurück?

„Im Rahmen der Innenstadt-Sanierung wollten wir einen Rundweg mit bestimmten Anlaufpunkten schaffen“, sagt Lach. Neben der Schweinegruppe sind das ein Eber an der Ecke Amtsstraße und Lange Straße im Norden sowie der Frosch am Ütschenpaul-Brunnen im Süden, später kamen noch die Störche in Nähe der Petruskirche hinzu.

Lange müssen die Schweine in der Eberstadt hoffentlich nicht ohne ihren Hirtenjungen auskommen. Wann und wie die Skulptur wieder aufgestellt werden kann, will Noch-Ortsbürgermeister Lach nun mit der Stadt Wolfsburg klären.

Von Christian Opel