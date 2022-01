Vorsfelde

Warum ist die Schweineherde auf der Langen Straße in Vorsfelde immer noch ohne ihren Hirtenjungen? Anfang Oktober fiel die Bronzefigur buchstäblich aus ihren Stiefeln. Seitdem ist die tierische Gruppe quasi herrenlos. Der Grund dafür: Bevor die Stadt die Reparatur in Auftrag geben kann, musste sie erst einmal recherchieren, wer die Urheberrechte an dem Werk hat. Das war sehr aufwendig.

Ein Modell von der Schweineherde – mit Hirtenjunge. Quelle: Manfred Hensel (Archiv)

Der Stadt gehört die Plastik zwar, aber die Urheberrechte bleiben beim Künstler. Der Künstler Georg Arfmann ist 2015 verstorben, also mussten die Erben ermittelt werden. „Das war zeitaufwendig, aber erfolgreich“, erklärt Elke Wichmann von der Kommunikation der Stadt.

Stadt holt Angebote von Bronzegießereien ein

Jetzt kann die Reparatur des Hirtenjungen beginnen. Zuerst müssen Angebote von Bronzegießereien eingeholt werden. In dem Zuge will die Stadt Maßnahmen prüfen, damit die Figur nicht noch mal „umfällt“, so Elke Wichmann. Die Plastik soll mehr Standsicherheit bekommen. Ortsbürgermeisterin Sandra Straube geht davon aus, dass es noch dauert, bis die Schweinegruppe wieder komplett ist. Die Kulturverwaltung hält sich mit einem konkreten Datum zurück. Nur so viel: Reparatur samt Wiederaufstellung des Hirtenjungen soll „in diesem Jahr“ erfolgen.

Die Vorsfelder Schweineherde in Fotos:

Zur Galerie Bronze-Skulpturengruppe im Schweinewinkel: Die abgebrochene Hirten-Figur fehlt noch.

Fast 20 Jahren wachte der junge Hirte über seine Tiere am Schweinewinkel. Seit einigen Monaten stehen dort nur noch seine Stiefel. Eine Polizeistreife hatte den umgekippten Bronze-Hirten Anfang Oktober in der oberen Langen Straße entdeckt.

Das ist der Künstler Georg Arfmann Georg Arfmann, geboren am 20. Juni 1927 in Bremen und gestorben am 9. August 2015 in Königslutter, war ein deutscher Bildhauer. Er beschäftigte sich schon früh mit Ton und Knetmasse - eine erhaltene Tierplastik des zwölfjährigen Jungen belegt das. Der Großvater, ein Kunstschmied, entdeckte und förderte das Talent des Jungen. Arfmann schuf viele Arbeiten – auch in der Region. Zum Beispiel in Hehlingen den Roland mit Pferd aus Bronze (2012) und in Hankensbüttel die Schweinegruppe mit Mädchen (1991) aus Bronze.

Polizei vermutete anfangs Vandalismus

Anfangs vermuteten die Beamten Vandalismus. Sie suchten nach möglichen Tätern, die den Hirtenjungen mit Gewalt von den Stiefeln holten. Bald hatten sie jedoch eine andere Erklärung: Eine rissige Schweißnaht habe die Figur zu Fall gebracht, erklärte die Vorsfelder Polizei.

Das war möglich, weil der Hirtenjunge auf seine Stiefel geschweißt war, die im Boden befestigt sind. Im hohlen Figurkörper habe sich mit der Zeit Kondenswasser gesammelt. „Wahrscheinlich ist die Schweißnaht dadurch von innen nach außen korrodiert“, so die Polizei. Schließlich ist der Hirtenjunge wohl durch sein Eigengewicht von den Stiefeln abgebrochen. Also keine Anhaltspunkte für Vandalismus. Bei der Vorsfelder Polizei hatten sich auch keine Zeugen gemeldet.

Von Sylvia Telge