Vorsfelde

In der Diskussion über Müll und Pöbeleien gegen Anwohner am Vorsfelder Schulzentrum meldet sich jetzt Hauptschuldirektor Henrik Becker zu Wort. Er sieht die Lehrer zu Unrecht an den Pranger gestellt. Denn alle Pädagogen am Schulzentrum würden einen tollen Job leisten. Aber: „Die Erziehung von Kindern findet zu Hause statt.“ Das könne Schule nicht auch noch leisten.

Hintergrund: Seit Jahren beschweren sich Anwohner des Verbindungsweges zwischen Carl-Grete- und Bernburger Straße über Schüler, die in Pausen Müllberge auf dem Stichweg hinterlassen und Anwohner bepöbeln. Polizei und Ordnungsamt waren jetzt vor Ort, der Ortsrat beschäftigt sich mit der Situation am Schulzentrum. Sie alle sehen die Lehrer in der Pflicht – nicht nur, aber auch.

Anzeige

Sieht die Pädagogen zu Unrecht an den Pranger gestellt: Schulleiter Henrik Becker wehrt sich gegen „Lehrerbashing“. Quelle: Roland Hermstein

Gegen dieses „ Lehrerbashing“ wehrt sich Hauptschulrektor Henrik Becker – und gibt den Kritikern zunächst einmal Recht: „Nein, Schüler dürfen das Schulgelände während der Schulzeit nicht verlassen.“ Weder um zu rauchen, noch um sich im Supermarkt etwas zu essen zu kaufen. „Erwischen wir einen, gibt es erzieherische Maßnahmen“, betont Becker. „Und wir weisen ihn auf die Schulordnung hin.“

Was sollen Lehrer noch alles tun?

Aber: „Wir sind doch kein Knast, der seine Schüler einsperrt“, sagt er. Zudem gebe es viele Ein- und Ausgänge im Schulzentrum – die könne man gar nicht lückenlos überwachen. Dazu sei man personell überhaupt nicht in der Lage. Überhaupt: Sollen Lehrer künftig nicht nur unterrichten, sondern neben der Übernahme medizinischer Tätigkeiten (Corona-Tests im Kollegium durchführen) auch noch in Vorsfelde Streife laufen? „Dass allerdings auch Lokalpolitiker sich am Lehrerbashing beteiligen, macht mich traurig“, sagt Becker.

Denn die Pädagogen würden ihrem erzieherischen Auftrag sehr wohl nachkommen: Es gebe regelmäßige Müllsammlungen auf dem Schulgelände. Es gebe Mülldienste in den einzelnen Klassen – natürlich werde der Müll im Klassenzimmer getrennt. Im Unterricht würde man den Umwelt- und Nachhaltigkeitsgedanken behandeln. Und bei Fehlverhalten Einzelner spreche man sie natürlich darauf an: „Du hast da gerade etwas verloren. Hebst Du das bitte auf?“

Muss nicht sein: Der Mülleimer ist leer, weil der Abfall auf dem Weg liegt. Quelle: Carsten Bischof

In der Pflicht sieht Henrik Becker auch die Eltern: „Schüler sollten von zuhause vernünftig verpflegt werden. Oder die Mensa nutzen.“ Sein Appell an Gastronomen und Geschäfte: wiederverwertbare Außer-Haus-Behälter für „Essen to go“ nutzen. Die würde man vermutlich nicht einfach wegwerfen.

Apropos wegwerfen: Laut Stadt Wolfsburg wird der Bereich entlang der Carl-Grete-Straße sowie die Busumfahrt maschinell von der WAS (Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung) im 14-Tage-Rhythmus gereinigt. Die Handkolonne fahre den Buswendeplatz „mindestens zweimal wöchentlich“ an. Stichwege und Zuwegungen der Bernburger Straße müssten die Anwohner selbst reinigen.

Von Carsten Bischof