WVG reagiert auf Elternkritik: Bus fährt von Vorsfelde direkt nach Brackstedt

Brackstedt

Diese Nachricht für Eltern und Kinder aus Brackstedt freuen: Rechtzeitig zum Schulbeginn am Mittwoch, 5. Februar, können Schüler nachmittags vom Vorsfelder Schulzentrum aus direkt nach Brackstedt fahren. Bisher mussten sie umsteigen oder sich von ihren Eltern abholen lassen.

Bus startet um 16.10 Uhr

Konkret geht es um die Linie 202. Sie startet um 16.10 Uhr am Vorsfelder Schulzentrum und fährt ab Mittwoch über Warmenau direkt bis nach Brackstedt. „So kommen auch alle Brackstedter Schüler nach Schulende ohne Umsteigen nach Hause“, sagt Petra Buerke, Sprecherin der WVG (Wolfsburger Verkehrs GmbH). Die Linie fährt in Brackstedt die Haltestellen Brackstedt, Gerberstraße und Kästorfer Straße an. „Die Fahrtzeit verlängert sich um elf Minuten“, berichtet Buerke. „Die neue Ankunftszeit beträgt 16.50 Uhr.“

WVG reagiert auf Elternkritik

Mit dieser Fahrplanänderung reagiere man auf Beschwerden von Brackstedter Eltern, sagt Petra Buerke. Die hatten sich darüber beschwert, dass ihre Kinder nachmittags nicht mehr direkt von Vorsfelde nach Brackstedt fahren könnten. Die Folge: „Die Kinder fuhren Umwege mit dem Bus oder wurden von ihren Eltern gleich von der Schule abgeholt“, sagt Angelika Jahns, Ortsbürgermeisterin von Brackstedt und Warmenau.

Lob von der Ortsbürgermeisterin

Auch der Ortsrat Brackstedt/Velstove/ Warmenau hatte das Problem auf dem Schirm: „Die WVG hat ihren Fahrplan ausgedünnt“, so Jahns. Plötzlich sei ein Brackstedter Bus über Wendschott gefahren – das habe die Fahrzeit deutlich verlängert. „Deshalb freue ich mich darüber, dass die WVG auf Kritik von Eltern reagiert und die Route zum Schulbeginn ändert“, betont sie. Petra Buerke freut sich über das Lob, sagt aber auch: „Die anstehende Linienänderung lässt sich gut in den bestehenden Fahrplan integrieren.“ Sehr zur Freude von Eltern und Kindern in Brackstedt.

Von Carsten Bischof