Schützenbrüderschaft plant Erweiterung des Schießheims

Vorsfelde

Die Schützenbrüderschaft Vorsfelde hat ein Problem: den Luftgewehrkeller des Schützenhauses. Dort können die rund 25 aktiven Sportschützen des Vereins zwar trainieren, aber keine Wettbewerbe ausrichten. Deshalb denken sie jetzt über die Erweiterung ihres Schützenheims um einen Luftgewehrstand nach.

Erste Entwürfe vorgestellt

Auf der jüngsten Generalversammlung erklärte Schützenpräsident Guido Berkenhagen seinen Mitgliedern noch einmal das Problem und präsentierte ihnen zwei erste Entwürfe für einen Erweiterungsbau. „Wir haben von der Versammlung den Auftrag bekommen weiter zu planen“, freut er sich. Denn: „Wir müssen eine Lösung für unsere Sportschützen finden.“

Die trainieren mit den Luftgewehren im Vorsfelder Schützenhaus. „Doch der Luftgewehrkeller ist nicht wettbewerbstauglich“, sagt Berkenhagen. Er sei nicht barrierefrei, „aber es gibt Schützen mit Handicap“. Der Notausgang erfolge durch ein Fenster – nicht zulässig für Wettkampfschießen. Aktuell fahren die Vorsfelder Schützen nach Danndorf, Wolfsburg oder auch nach Helmstedt, um dort Schießwettbewerbe auszurichten. Für Guido Berkenhagen eine unbefriedigende Situation.

Elf bis zwölf neue Stände nötig

Deshalb denke man über eine Erweiterung des Schießheims am Bruchgartenweg nach: „Wir bräuchten mindestens elf oder zwölf Luftgewehrstände“, sagt er. Preiswert zu verwirklichen sei so ein Erweiterungsbau nicht, „aber wir rechnen mit Zuschüssen“. Aber so weit sei man noch lange nicht. Jetzt werde erst einmal weitergeplant. Und die Schützenbrüder hoffen darauf, dass sich die Finanzlage der Stadt Wolfsburg auf absehbare Zeit bessert.

Von Carsten Bischof