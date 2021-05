Wendschott

Sogenannte Steingärten sind in Wolfsburg nicht gern gesehen. Wer in seinem Vorgarten nicht genügend Gras oder Erde übrig lässt, muss sogar mit einem Ordnungsgeldverfahren rechnen, weil Sickerflächen fehlen. Kein Wunder, dass Bürger und Bürgerinnen im Neubaugebiet Wildzähnecke in Wendschott deshalb mehr als irritiert auf die Gestaltung der neuen, öffentlichen Grünflächen reagieren: Garten- und Landschaftsbauer haben Anfang der Woche damit begonnen, Freiflächen auf den Beeten rund um die neu gepflanzten Bäume und Büsche mit Kieseln zu bedecken.

Ein Anwohner wandte sich an die WAZ. Erstens hält er auch sonst nicht viel von Schotter in Vorgärten, zweitens ärgert er sich über die Ungleichbehandlung. „Bei uns und den Nachbarn wird sogar die Höhe der Zäune nachgemessen und selbst Rindenmulch gilt als Flächenversiegelung. Aber für die Rondelle an den Straßenecken gilt die Bauverordnung offenbar nicht“, sagt er. Dabei würden sich auch hier Insekten oder Vögel über Erde statt Kiesel freuen, ist er sich sicher.

Nur eine Zwischenstufe?

Tatsächlich hat die Stadt Wolfsburg das Baugebiet inklusive Straßen und dem sogenannten „Begleitgrün“ noch nicht endgültig abgenommen – das wird laut Ortsbürgermeister Siegfried Leu voraussichtlich im Juni oder Juli passieren. Leu geht davon aus, dass die Kiesschüttung nur eine Zwischenschicht ist, die der Wasserspeicherung dient, und dass die Kiesel abschließend mit Mutterboden bedeckt werden. Für die Gestaltung, die noch nicht abgeschlossen ist, sei eine Firma im Auftrag von Günter Rippel (GR Immobilien) tätig. Diese Firma hat auf WAZ-Nachfrage bereits Erläuterungen zur Gestaltung angekündigt, die aber noch mit dem ebenfalls involvierten Architekturbüro abgestimmt werden müssten.

Zu Ohren gekommen sind Siegfried Leu mittlerweile aber auch noch andere Beschwerden: Solche über zugewucherte Freiflächen nämlich. „Dabei handelt es sich, soweit mir bekannt ist, um bereits verkaufte, aber noch nicht bebaute Grundstücke“, erklärt Leu. Und für die Pflege dieser Grundstücke sei eben weder der Investor noch die Stadt zuständig – um das Mähen müssten sich die aktuellen Besitzer kümmern, auch wenn sie mit dem Bau noch nicht begonnen haben.

Wuchernde Pflanzen und Bauschutt: Unbebaute Grundstücke im Gebiet Wildzähnecke bieten zum Teil einen wenig schönen Anblick. Quelle: Roland Hermstein

Tatsächlich dürften sich einige dieser neuen Bürger und Bürgerinnen nicht nur über hohes Gras auf ihren Grundstücken ärgern oder wundern, wenn sie in den Wildzähnecken vorbei schauen. Einige noch freie Flächen wurden nämlich als Ablageort für Bauschutt, Kies oder Schrott benutzt, wie Aufnahmen des WAZ-Fotografen Roland Hermstein zeigen. Es ist eher unwahrscheinlich, dass es sich dabei schon um Vorbereitungen auf den künftigen Bau handelt – das sieht eher nach illegaler Müllentsorgung aus.

Von Andrea Müller-Kudelka