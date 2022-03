Vorsfelde

Das war gleich einen doppelte Überraschung – nämlich eine für die Kita des Vereins „Schmuddelkinder“ in Vorsfelde und eine für die ehemalige Mitarbeiterin Almut Roese. Obwohl der offizielle Empfang zum 30jährigen Bestehen abgesagt worden war, besuchte Wolfgang Krack gemeinsam mit ihr am Mittwoch, 2. März, pünktlich zum runden Geburtstag die Einrichtung in der Amtsstraße. Im Dezember hatte Almut Roese den wohlverdienten Ruhestand angetreten. Jetzt kam sie auf ein Stückchen Papageien-Geburtstagskuchen in der Kita vorbei, die in den Räumen des ehemaligen „Silberbäckers“ Scheffler zu Hause ist. Hier durfte sie im Garten gemeinsam mit ihrem Mann ein vorher geheimes Geschenk pflanzen: einen Walnussbaum, begleitet vom Gesang der Corona-freien Kinder, die das Lied „Ich pflanze einen Baum vor Deine Tür“ eingeübt hatten. Die offizielle Geburtstagsfeier soll übrigens im Sommer nachgeholt werden.

Von Andrea Müller-Kudelka