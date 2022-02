Vorsfelde

Kooperationen helfen, wenn möglichst viele Kinder aus Wolfsburg schwimmen lernen sollen. Die private Kita „Schmuddelkinder“ in Vorsfelde erprobte das seit 2013 mit großem Erfolg. „Der Schimmkursus ist ein Highlight für unsere künftigen Schulkinder“, sagt Kerstin Beckroth-Thiele, Leiterin der Einrichtung, die von einem Elternverein geführt wird. Bei den Schwimmkursen unterstützen geschulte Mitglieder des TV Jahn die Erzieherinnen im Hallenbad in Sandkamp.

Dass Mütter und Väter in der Vorsfelder Kita schon aufgrund der Satzung besonders engagiert mitarbeiten, hilft auch. Sie bilden Fahrgemeinschaften, damit alle kleinen Wasserratten donnerstags gut in Sandkamp ankommen. Zurück geht’s mit dem Bus. „So kombinieren wir das Schwimmen-Lernen gleich mit der Verkehrserziehung“, sagt Beckroth-Thiele.

Der Spaß am Schwimmen ist die Mühe wert

Nicht nur wegen der Corona-Auflagen ist mittlerweile mehr Aufwand notwendig als in den Anfangszeiten. „Es ist alles komplizierter geworden“, sagt die Kita-Leiterin. Einige Schwimmbäder in der Region gibt es nicht mehr, Wasserzeiten sind knapp und Trainings-Lizenzen inzwischen Vorschrift. Doch der Spaß und die Selbstständigkeit, die die Kinder gewinnen, seien die Mühe wert. Denn Eltern gehen in der Freizeit nicht mehr so oft wie früher mit der Familie zum Schwimmen – es gibt wohl einfach zu viele andere Verpflichtungen oder auch beliebtere Alternativen.

Ziele: Selbstsicherheit und Seepferdchen

Die Fünf- und Sechsjährigen der Schmuddelkinder-Kita üben einiges, was sie in der Grundschule nach den Sommerferien brauchen werden: Sich selbst schnell an- und ausziehen sowie Pünktlichkeit gehören dazu. Ziel ist aber nicht zuletzt das Seepferdchen-Abzeichen. Ein erster Kursus lief 2021 von September bis Dezember, ein zweiter schloss sich im Januar an und endet im März. Unterwegs sind die Kinder mit ihren Erzieherinnen den gesamten Vormittag, im Wasser verbringen sie die Zeit von 8 bis 8.45 Uhr. Der Hubboden im Hallenbad Sandkamp wird dabei im Laufe des Kurses immer weiter gesenkt.

Augen zu und durch: Kinder, Erzieherinnen und Schwimm-Trainerinnen werden im Laufe der Kurse zu einer verschworenen Gemeinschaft – alle helfen sich gegenseitig. Quelle: privat

Es entstehe eine „tolle Gemeinschaft“, berichtet Dagmar Ibba. Die Erzieherin ist seit der Gründung für die Schmuddelkinder tätig, denn sie springt seit Renteneintritt im Jahr 2016 immer mal wieder als Ersatz ein, wenn Verstärkung gebraucht wird.

30 Jahre Schmuddelkinder e.V.

Apropos Gründung: Am Mittwoch, 2. März, ist ein Empfang unter den aktuellen Corona-Schutz-Regeln geplant, denn der Verein „Die Schmuddelkinder“ wird 30 Jahre alt. Ab 10 Uhr werden Reden gehalten, ab 13 Uhr werden die Räumlichkeiten und Aktivitäten vorgestellt.

Von Andrea Müller-Kudelka