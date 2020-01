Wenn Nachbarn streiten: Michael Metz ist neuer Schiedsmann in Vorsfelde

Vorsfelde

Schlichten statt richten: Das ist die neue Aufgabe von Michael Metz. Der 42-Jährige ist seit Mitte Dezember Schiedsmann in und für Vorsfelde. Der Ortsrat hat ihn mit großer Mehrheit zum Nachfolger des langjährigen Schiedsmannes und Grünen-Politikers Henning Großjohann gewählt.

Michael Metz ist gebürtiger Vorsfelder, ging in die Moorkämpeschule und aufs Vorsfelder Gymnasium, machte sein Abitur in der Kreuzheide. Fürs Studium ging er nach Osnabrück, machte sich später als EDV-Fachmann selbstständig. Gemeinsam mit seiner Frau – sie arbeitet in der Verwaltung des Bistums – kümmerte er sich jahrelang um seinen pflegebedürftigen Großvater, pendelte an den Wochenenden nach Vorsfelde. Jetzt ist sein Großvater gestorben und er hat dessen Haus in der Vorsfelder Südstadt geerbt.

Metz hat Erfahrungen aus der eigenen Familie

„Ich freue mich total, wieder in Vorsfelde zu sein“, sagt der 42-Jährige. Wie wichtig ein ehrenamtlicher Schiedsmann sein kann, hat er in der eigenen Familie erlebt: „Mein Großvater hatte früher Streit mit einem Nachbarn – er hat einen Schiedsmann eingeschaltet. Es gab einen Vergleich und die beiden Streithähne haben wieder miteinander geredet.“

Genau darin sieht Michael Metz auch seine Aufgabe: „Ich will als Schiedsmann Nachbarschaftsstreit schlichten und Frieden in meinen Ort bringen.“ Deswegen haben er sich auch als Schiedsmann beworben, als die Stadt einen Nachfolger für Großjohann gesucht hat. Was ganz selten ist: Der Ortsrat musste sich zwischen drei Kandidaten entscheiden – viele Kommunen haben Mühe, auch nur einen Kandidaten pro Bezirk zu finden. „In Vorsfelde ist das Gemeinschaftsleben Gott sei Dank noch intakt“, sagt Metz.

Ziel: Streit außerhalb des Gerichts klären

Trotzdem gibt es auch hier Zoff unter Nachbarn: Zu laute Musik, wuchernde Pflanzen, Beleidigungen – die Gründe sind vielfältig. Das Ziel ist eindeutig: Wenden sich Streithähne ans Amtsgericht, schickt sie der dortige Richter zum Schiedsmann. Der soll den Streit vorgerichtlich zu schlichten versuchen. „Mit einem Kompromiss, mit dem beide Parteien leben können“, betont Michael Metz. „Landet ein Fall vor Gericht, gibt es möglicherweise zwei Verlierer. Dann gibt es zwar ein Urteil, aber keinen Frieden.“

Er lädt beide Kontrahenten deshalb zu sich nach Hause ein: „Dann rede ich mit ihnen in meinem Esszimmer bei Kaffee und Kuchen. Diese entspannte Atmosphäre ist wichtig.“ So ein Streit, hat Metz gelernt, hat oft tiefere Ursachen als den aktuellen Anlass: „Worum geht es wirklich? Das will ich herausfinden.“ Das können etwa frühere Kränkungen, Eifersucht oder Rache sein. Wichtig sei ein Vertrauensverhältnis zwischen Betroffenen und Schiedsmann: „Ich habe eine Verschwiegenheitspflicht und bin unabhängig“, betont Metz.

Ein großer Aufwand, der sich lohnt

Er ist aber auch offizieller Funktionsträger: „Wird ein Kompromiss gefunden, ist er rechtsverbindlich.“ Scheitert die Schlichtung, muss das Amtsgericht die Angelegenheit klären – „da entstehen zum Teil hohe Kosten“, betont Metz. Um das zu vermeiden, bekommt ein Schiedsmann regelmäßige Schulungen. Außerdem kann er sich jederzeit Rat von Amtsgericht und Stadtverwaltung sowie von anderen aktiven oder ehemaligen Schiedsleuten holen. Ein großer Aufwand, der sich aber lohne, sagt Metz: „Am Ende müssen wir uns doch alle in die Augen schauen können.“

Von Carsten Bischof