Schlechte Nachricht: Kein Osterfeuer mehr in Wendschott

Wendschott

Aus und vorbei: In Wendschott wird es ab sofort kein Osterfeuer mehr geben. Grund: Pächter und Eigentümer des jetzigen Osterfeuerplatzes wollen ihre Fläche nicht mehr zur Verfügung stellen.

Für Wendschotts Ortsbürgermeister Siegfried Leu ist das natürlich eine schlechte Nachricht: „Drei Jahre lang hatten wir dort unser Osterfeuer – das war eine schöne Veranstaltung.“ Er habe mehrfach mit Pächter und Eigentümer gesprochen, sagt er: „Aber letztendlich wollen sie dort aus verschiedenen Gründen kein Osterfeuer mehr.“

Keine andere Fläche

Das Problem: „Es gibt in Wendschott keine andere Fläche fürs Osterfeuer“, seufzt Leu. Entweder seien geeignete Stellen zu dicht an Häusern oder zu weit vom Ort entfernt. Die frühere Fläche kann man auch nicht nehmen – denn die liegt mitten im heutigen Neubaugebiet Wildzähnecke II. So fällt das Wendschotter Osterfeuer in seiner traditionellen Form aus.

Von Carsten Bischof