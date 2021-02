Als Andenken an die zweitägige Jubiläumsfeier haben die Velstover ein Schild auf dem alten Schulhof errichtet. Sowohl das Andenken als auch die Feier selbst zeigen, was eine gute Dorfgemeinschaft auf die Beine stellen kann.

Mit selbstgebautem Schild erinnern Velstover an 600-Jahr-Feier

