Sandra Straube: Pendler-Züge sollen künftig am Vorsfelder Bahnhof halten

Vorsfelde

Die Vorsfelder PUG-Politikerin Sandra Straube kritisiert Ortsbürgermeister Günter Lach (CDU). Der hatte sich gegen einen neuen Pendler-Halt am alten Vorsfelder Bahnhof ausgesprochen. Begründung: fehlende Infrastruktur. Das sieht die PUG-Fraktions-Chefin ganz anders.

Die Idee zum Pendler-Halt kam vom Regionalverband Großraum Braunschweig

Sandra Straube Quelle: Britta Schulze

Die Idee zum Pendler-Halt hatte ursprünglich der Regionalverband Großraum Braunschweig. Gemeinsam mit der Stadt Wolfsburg sucht er nach Möglichkeiten, den Autoverkehr in Wolfsburg zu reduzieren. Ein Weg könnte sein, Pendler zum Umstieg auf den Zug zu bewegen. Deshalb prüfe man, ob künftig wieder Nahverkehrszüge am ehemaligen Vorsfelder Bahnhof halten können. Das Problem dabei: Die Bahn könnte für den Regionalverkehr nur das südliche Gleis nutzen - die beiden nördlichen Gleise nutzen ICEs und Güterzüge.

Für Ortsbürgermeister Lach ein Ausschlusskriterium, denn: „Dorthin gibt es keine Anbindung. Nur einen Feldweg, der die Straße An der Kochsbreite mit dem Gewerbegebiet Vogelsang verbindet.“ Auch einen Pendlerparkplatz könne man auf dieser Seite des früheren Parkplatzes nicht anlegen - „es fehlt schlicht der Platz“.

Sandra Straube hält einen Pendler-Halt für sinnvoll

Für Sandra Straube sind das „rückwärtsgewandte Gründe“, warum etwas nicht gehe. Man könne den jetzigen Feldweg ausbauen - „einige nutzen ihn ja schon jetzt als Abkürzung zwischen Vogelsang und Kochsbreite“. Außerdem sei ein Pendler-Halt nicht größer als eine Bushaltestelle - „so etwas gibt es längst in vielen kleineren Orten“. Auch einen Pendlerparkplatz könne man bauen: „Dort gibt es einen Grünstreifen und Gärten. Vielleicht kann man einen Parkstreifen anlegen.“ Der Vorteil: Direkte Wohnbebauung in der Nachbarschaft gebe es nicht.

Ihr Fazit: Der Pendler-Halt am früheren Vorsfelder Bahnhof sei eine Chance für Infrastruktur-Entwicklung in Vorsfelde - und damit ein richtiger Schritt in die Zukunft. Die PUG unterstütze die Pläne jedenfalls.

Von Carsten Bischof