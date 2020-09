Barnstorf/ Waldhof

Die sogenannten Salamanderschranken an der Verbindungsstraße Waldhof-Barnstorf sorgen sowohl in der Bevölkerung als auch im Ortsrat Barnstorf-Nordsteimke für Irritationen. In der Ortsratssitzung am Donnerstag sprach Ortsbürgermeister Hans-Georg Bachmann ( SPD) davon, dass nur Landwirte sowie die Fahrer von Bussen und Rettungsfahrzeugen mit einem sogenannten Transponder ausgestattet werden sollen. Sie haben damit die Möglichkeit, individuell die beiden Schranken für die Durchfahrt zu öffnen.

Dem widersprach Jochen Schröder, Fraktionsprecher der CDU. Nach seiner Meinung müssten alle Waldhöfer einen Transponder bekommen, die entweder ihre Kinder zur Kita bringen oder in Barnstorf Verwandte besuchen möchten. „Damit verzetteln wir uns“, hielt Ortsbürgermeister Bachmann dagegen. In einer anschließenden interfraktionellen Zusammenkunft im Nordsteimker Lindenhof wurde das Thema dann noch einmal ausführlich erläutert. Ergebnisse allerdings wurden nicht veröffentlicht. Mittlerweile läuft in Waldhof eine Unterschriftenaktion pro Transponder.

Salamander-Schranke: Nur einige Waldhofer sollen mit einem Transponder ausgestattet werden. Quelle: Britta Schulze

Bislang ist nur bekannt, dass die Schranken mit den technischen Möglichkeiten ausgestattet werden sollen, Wetterlagen zu erkennen, bei denen die seltenen und geschützten Salamander auf Wanderung gehen und dabei eventuell die Straße zwischen Waldhof und Barnstorf überqueren. Dies könnte bei Plusgraden, Dämmerung oder Dunkelheit sowie einer hohen Luftfeuchtigkeit geschehen. Probleme könnten offenbar plötzliche Witterungswechsel bereiten, die dafür sorgen, dass Autofahrer plötzlich vor geschlossenen Schranken stehen und Schwierigkeiten haben, auf der Straße zu wenden.

Beraten wurde zudem über die traditionelle Büssing-Medaille. Trotz der Coronazeiten soll diese auch in diesem Jahr an einen verdienten Mitbürger bzw. Mitbürgerin vergeben werden. Nach Worten von Ortsbürgermeister Bachmann müsse man allerdings noch darüber sprechen, wie und wann die Übergabe erfolgen soll. Ein größerer feierlicher Rahmen wie in den Vorjahren scheine nicht praktikabel zu sein.

Schließlich ging es auch im Ortsrat Barnstorf-Nordsteimke um die Vergabe von Ortsratsmitteln. Da keine Feste gefördert werden, sollen den Vereinen direkt finanzielle Hilfen zufließen.

Von Burkhard Heuer