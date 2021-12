SSV-Weihnachtsmann beschenkt Marktbeschicker in Vorsfelde

Vorsfelde

Der Weihnachtsmann war schon am 3. Dezember in Vorsfelde unterwegs. Gemeinsam mit dem SSV-Vorsitzenden Rüdiger Adamczyk beschenkte Jens Kirsch im Kostüm die Marktbeschicker auf dem Schützenplatz. Statt einen Schlitten zu ziehen schob Vereinsmitglied Holger Helming einen mit Tannengrün geschmückten Einkaufswagen voller Kekse und Schokolade – quasi als ganz persönlicher Knecht Ruprecht.

Eigentlich war die Aktion wie üblich als Werbung für Publikum beim letzten Landesliga-Spiel des SSV Vorsfelde im Drömlingstadion gedacht, aber Corona machte den Fußballern einen Strich durch die Rechnung: Der NFV sagte alle Spiele ab, auch die für Sonntag um 15 Uhr geplante Partie gegen Göttingen 05 – wegen der Corona-Situation. „Den kleinen Spaß hier ziehen wir aber trotzdem durch“, beschloss Adamczyk.

Trotz Corona: Vorsfelder Markt bleibt beliebter Treffpunkt

Statt um Publikum zu werben dankten die Fußballer also einigen Corona-Leidensgenossen: Den Mitarbeitenden der Firmen, die trotz Corona und kalten Temperaturen an jedem Freitag auf dem Schützenplatz ihre Waren anbieten und so ein Treffpunkt bleiben. „Der Vorsfelder Markt hat mit die besten Chancen erhalten zu bleiben“, urteilt Burkhard Schulze aus Wahrstedt. Erstens gibt es treue Stammkunden, zweitens genügend Platz, um die Corona-Abstände einhalten zu können und drittens trotzdem sogar noch Platz zum Parken. Deshalb, so hat Schulze beobachtet, kämen mittlerweile auch viele Wolfsburger zum Markt in der Eberstadt.

Gut gelaunt: SSV-Vorsitzender Rüdiger Adamcyk mit Jens Kirsch im Weihnachtsmann-Kostüm. Quelle: Roland Hermstein

„Es ist nicht einfach durch die Corona-Pandemie zu kommen, wenn wir in dieser schwierigen Zeit nicht zusammenhalten und auch mal Danke sagen können“, betonte Weihnachtsmann Kirsch. Kerstin Stablo und Kirsten Dröse von „Menzel“ freuten sich sehr: „So eine schöne Tradition!“ Die Bäckerei Leifert unterstützte die Aktion übrigens mit Tüten voller Kekse. Und der SSV verteilte zusätzlich Info-Flyer mit dem Slogan „Sei schlau, unterstütz den SSV“.

Den Spiel- und Sport-Verein gibt es seit genau 100 Jahren. Wegen der Corona-Pandemie fanden allerdings 2021 weder eine Jahreshauptversammlung noch eine Jubiläumsfeier und nicht einmal die beliebte „Königliche Fußballschule“ für den Nachwuchs in Kooperation mit Real Madrid statt. Die Saisons 2019/20 und 2020/21 waren geprägt von der Planung für Spiele und Veranstaltungen, die dann oft doch nicht stattfinden konnten. Die Vorsfelder aber bliesen nicht etwa Trübsal, sondern unterstützten auch noch andere: Das Geld der Weihnachtsfeiern von 2020 spendeten die Spieler an die Vereine „Heidi“ und Hospiz. Und im Sommer traten die Fußballer bei einem Benefizspiel für Flutopfer gegen die Handballer des MTV an.

Von Andrea Müller-Kudelka