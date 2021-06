Vorsfelde/Wahrstedt

„...und wir glaubten, wir hätten noch so viel Zeit“ heißt es auf der Internet-Page zum Tod von Hasan Asad Masud, dem letzten Disco-Daddy von Vorsfelde. Plötzlich und unerwartet ist der 76-Jährige, dessen Heimat Palästina und Niedersachsen gleichermaßen war, in dieser Woche verstorben. Zur Bestattung nach islamischem Ritus am Mittwoch auf dem Nordfriedhof von Wolfsburg machten sich einige alte Bekannte ganz spontan auf den Weg. Mit der Familie gemeinsam trauerten Freunde und ehemalige Gäste auf Facebook. Innerhalb von nur wenigen Stunden traten mehr als 500 Personen der „Hasan Gedenkseite“ bei.

Zur Galerie Der letzte Disco-Chef Vorsfeldes ist unerwartet im Alter von 76 Jahren verstorben. Hunderte Gäste aus unterschiedlichen Generationen erinnern sich an Hasan Asad Masud. Die WAZ stöberte im Archiv nach Bildern aus guten alten Zeiten.

32 Jahre lang führte Hasan Asad Masud die Diskothek „Roxy“ in der Meinstraße. Einen Acht-Stunden-Tag kannte er nicht: Tagsüber wurden Absprachen mit Zulieferern, Personal und Stargästen getroffen sowie die Kühlschränke aufgefüllt, von abends bis morgens standen dann die Gäste im Mittelpunkt. Wer nicht auf den Türsteher hören wollte, bekam es mit dem Chef persönlich zu tun – der war zwar klein, aber er verstand es, jedem und jeder Respekt einzuflößen. Sein Feind wollte kaum jemand sein, und Freundschaften schloss er schnell und gern.

Auch Bürgermeister Lach zollt Respekt

„Er hat immer dafür gesorgt, dass es möglichst ruhig und harmonisch ablief“, zollt auch Ortsbürgermeister Günter Lach dem verstorbenen Geschäftsmann Anerkennung für die Führung des „Roxy“. Lach selbst hatte das Haus besucht, als es noch „Meineklause“ hieß – Mitte der 70-er Jahre. „Das Roxy und die Meineklause waren Anlaufpunkt für die Jugend aus der gesamten Umgebung“, erinnert er sich.

Der ehemalige Stammgast Manfred Amendt kommentierte in der Facebook-Gruppe: „Keiner hat unsere Jugend so geprägt wie er. Hasan war zugleich Freund, Vater und auch Bruder.“ Ex-Mitarbeiter Björn Bienas schreibt: „Du warst ein super Chef, ehrlich und direkt.“ Einige spielen mit dem Gedanken, Blumen oder Kerzen am ehemaligen Roxy-Gebäude in der Meinstraße abzulegen. Das hatte „Papa Hasan“ schon im Jahr 2013 verlassen. Er wollte seinen Ruhestand unter den Olivenbäumen in Palästina und in seinem Zuhause in Wahrstedt in der Samtgemeinde Velpke genießen. Das aber war ihm nicht einmal mehr zehn Jahre lang vergönnt.

Gedenken unter freiem Himmel

Weil bei der Bestattung viele nicht mit dabei sein konnten und weil die Corona-Bestimmungen die Organisation eines Treffens in einem Gebäude schwierig machen, wollen sich ehemalige Gäste mit Maske und Abstand zum gemeinsamen Gedenken unter freiem Himmel treffen – am Samstag, 19. Juni, um 17 Uhr auf dem Flohmarkt-Gelände am Allerpark.

Von Andrea Müller-Kudelka