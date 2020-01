„Roger & The Evolution“: So feieren die Jazz-Freunde ihren Clubgeburtstag

Nordsteimke

Mit ungefähr 150 Gästen stieß die Vorsitzende Uschi Mrongovius am Freitagabend im Lindenhof auf den 42. Geburtstag der Jazz-Freunde Wolfsburg an. Mit angestoßen haben auch die Musiker von „ Roger & The Evolution“. Die Truppe sorgte mit Rhythm & Blues für gute Stimmung im Stammlokal des Jazzclubs.

So begannen die Jazz-Freunde in Wolfsburg

Angefangen hatte alles 1978 in Weyhausen im Gemütlichen Heinrich. „Mit 120 Besuchern waren wir komplett ausverkauft, aber dann kam man auch schon kaum mehr mit den Getränken durch die Reihen“, erinnerte sich Uschi Mrongovius während ihrer Ansprache. Für große Veranstaltungen sei man ins Dorfgemeinschaftshaus umgezogen. Dafür mussten die Stühle selbst hin und her getragen werden.

Lindenhof wird zur zweiten Heimat

Im Jahr 1991 fand man ein Domizil in der Kulturgalerie Neuhaus. Dort traten auch „ Roger & The Evolution“ zum ersten Mal in Wolfsburg auf. Die Galerie wurde nach einem Jahr wieder geschlossen. Im Nordsteimker Lindenhof fand der Verein sein neues Zuhause. Und auch für Roger Radatz und seine Truppe wurde es fast eine zweite Heimat, denn am Freitag trat er mit seiner Truppe bereits zum 17. Mal bei den Jazz-Freunden Wolfsburg auf.

„Zum Geburtstag gönnen wir uns immer eine Band, die wir als Vereinsmitglieder besonders mögen“, erklärte der stellvertretende Vorsitzende Bernd Siemens. Das kam auch beim Publikum gut an, das sich schnell von der Truppe um Schlagzeuger und Sänger Roger Radatz begeistern ließ.

Jazzmusiker Roger Radatz überzeugt am Schlagzeug

Radatz steht schon seit vielen Jahrzehnten als Jazzmusiker auf der Bühne und hat bis heute nichts an seinem Esprit eingebüßt. Zwar jammerte er, dass „Cotton Tail“ von Duke Ellington ein sehr schnelles Stück sei, doch spielte er nicht nur mühelos mit, sondern begeisterte auch noch mit einem wunderbaren Schlagzeugsolo.

Auch gesanglich zeigte Radatz sich noch voll auf der Höhe. Mit seiner kräftigen, rauen Stimme, die einen kleinen Touch von Louis Armstong hat, trug er bekannte und eher wenig bekannte Stücke aus der weiten Welt des Jazz vor, bevorzugt Rhythm & Blues, Jump & Jive oder Boogie Woogie. Beeindruckend war dabei der shuffelige New-Orleans-Swing, den Radatz und sein langjähriger Mitstreiter Bob Culverhouse am Kontrabass in die Stücke brachten. So ging der Sound sofort in die Beine.

Zum ersten Mal mit den Musikern unterwegs: Patrick Braun

Wieder dabei waren auch ein überragender Harold John von Abstein am Piano und Wolfgang Rügner an Posaune und Mundharmonika. Zum ersten Mal mit der Truppe in Wolfsburg war Tenorsaxophonist Patrick Braun, der ein wahres Feuerwerk an seinem Instrument entfachte. Brauns Spiel zeichnete sich vor allem durch eine enorme Variabilität aus.

Vom rotzig-rockigen Sound bis zum klaren Ton spielte er scheinbar mühelos alles, was das Instrument herzugeben vermag und immer an der richtigen Stelle. Der Neuzugang in der Gruppe ist ein ganz großer Zugewinn für „ Roger & The Evolution“.

Das Publikum ließ sich schnell von der mitreißenden Musik begeistern und applaudierte viel und oft. So war es eine großartige Stimmung beim 42. Clubgeburtstag der Jazz-Freunde im Lindenhof. Musiker und Publikum hatten gleichermaßen Spaß an dem Abend.

Von Robert Stockamp