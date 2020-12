Nordsteimke

Corona überschattet die besinnliche Adventszeit. Aber Günther Graf von der Schulenburg will dennoch für vorweihnachtliche Atmosphäre auf seinem Rittergut in Nordsteimke sorgen. In Zusammenarbeit mit der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH ( WMG) und dem Restaurant „Wildfrisch“ ist eine besondere Idee entstanden: Wolfsburger können Weihnachtsbäume und auch weihnachtliche Leckereien corona-konform an Drive-In-Ständen erschwingen.

Das Konzept eines Weihnachtsbaumverkaufs mit Drive-In wurde innerhalb von knapp zwei Wochen erarbeitet

Graf von der Schulenburg und WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer erarbeiteten innerhalb von knapp zwei Wochen gemeinsam das Konzept des Weihnachtsbaumverkaufs mit Drive-In. „Neben dem Baumkauf wollten wir den Besuchern noch etwas zusätzlich Schönes und Weihnachtliches bieten“, sagt Graf von der Schulenburg. Das Konzept sei dabei so ausgelegt, dass der Außer-Haus-Verkauf ohne Aussteigen passiert. Abstands- und Hygienevorschriften werden auf dem gesamten Rittergut berücksichtigt.

Und so funktioniert’s: Zu Beginn steuern die Besucher mit dem Auto eine von vier Parkbuchten an der Straße an, in denen eine Auswahl an Bäumen bereit steht. Das jeweilige Wunschexemplar wird eigenhändig mit dem mitgebrachten Werkzeug bearbeitet und aufgeladen. Jede der Verkaufsboxen werde dabei mit einem vergleichbaren Angebot an unterschiedlich großen Bäumen ausgestattet sein. Die Bäume sind zwischen 25 Euro und 40 Euro zu erwerben, vorrangig per Bargeldzahlung, die Kartenzahlung sei derzeit in Prüfung. Ein Teil des Erlöses soll den Wirtschaftsjunioren sowie gemeinnützigen Einrichtungen zugute kommen.

Die Stände werden in Form von alten T1 Bullis besondere Hingucker sein

Neben den Bäumen wird es auch ein Drive-In für weihnachtliche Leckereien geben. Dafür sorgt das „Wildfrisch“. „Wir stellen ein vielfältiges Angebot zusammen – von gebrannten Mandeln über Nordsteimker Pottwurst, Kochboxen und Glühwein für den Verzehr zuhause bis hin zu Kunsthandwerk”, sagt „Wildfrisch“-Chefin Melanie Perricone. An den Ständen reichen die Verkäufer die jeweiligen Produkte ins Auto hinein. Die Stände werden in Form von alten VW-Bullis besondere Hingucker sein. „Diese Verkaufsstände waren für den Wolfsburger Weihnachtsmarkt konzipiert“, sagt Hofschröer. Doch der fehlt in diesem Jahr wegen Corona aus, die Stände werden aktuell nicht gebraucht. „Wir unterstützen diese tolle Aktion gern“, so Hofschröer. Und Günther Graf von der Schulenburg betont: „Die drei Bullis sind Eyecatcher und wir sind dankbar für die große Unterstützung.“

Am Samstag und Sonntag des dritten und vierten Adventswochenendes von 10 Uhr bis 17 Uhr haben die Stände auf dem Rittergut geöffnet.

