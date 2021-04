Vorsfelde

„Wir wollen unseren Vorsfelder Gästen und Freunden für ihre Unterstützung danken – leider können wir sie ja wegen Corona nicht alle einladen“, sagt Jana Antoni, 50 Jahre alt. Die Logistik-Managerin und Servicekraft aus Leidenschaft unterstützt im Restaurant Akropolis ihre beiden Brüder Spyro, 45, und Dimitri, 36, seit Jahren. Doch auch wenn die Corona-Welle abebbt, wird das Lokal nicht wieder öffnen. Am Sonntag, 2. Mai, ist endgültig Schluss.

Grund für die Schließung ist die bereits seit langem geplante Sanierung des Gebäudes durch den Besitzer. Alt-Vorsfelder wissen, dass hier früher einmal eine Eisdiele im Erdgeschoss untergebracht war. Weil noch nicht klar ist, wie lange die Arbeiten dauern werden und ob im Anschluss überhaupt wieder ein Restaurantbetrieb möglich ist, läuft der Pachtvertrag in gegenseitigem Einvernehmen aus.

Haus wurde zur neuen Heimat

Für die Antonis bedeutet das mehr als nur den Verlust eines Arbeitsplatzes – das Haus wurde zu ihrer neuen Heimat, als die griechische Familie 2011 aus den Bergen in der Nähe von Athen nach Deutschland kam, denn die Brüder bezogen damals auch die Wohnungen im Obergeschoss. Das Akropolis, das es schon seit mehr als 40 Jahren gibt, übernahm Spyro Antoni gemeinsam mit seiner Ehefrau Eva am 1. März 2011 von Vorpächter Dimitri Karassawiadis. Spyro ist der Küchenchef, sein knapp zehn Jahre jüngerer Bruder Dimitri (Dimi) erledigt den Einkauf und die beiden Ehefrauen Eva und Rita helfen, wo gerade Hilfe gebraucht wird.

Abschied vom Akropolis, Hallo Zeus: Die Brüder Spyro und Dimitri Antoni und ihre Familie danken den Vorsfelder Gästen. Quelle: privat

Wenig später kommen auch die Eltern und Schwester Jana nach Vorsfelde. Nur die zweite Schwester Mathia lebt bis heute in Griechenland, in Mezowo im Pindosgebirge. „Ansonsten ist unsere Familie über die ganze Welt verteilt“, erzählt Dimitri Antoni – USA, England, Finnland, Belgien und eben Deutschland. In Vorsfelde sind viele Gäste der Antonis zu Freunden geworden. Der Fanfarenzug „Elche“ – speziell Frank Becker und der verstorbene Hartmut Rother kamen nicht nur zum Essen vorbei, betont Spyro Antoni – und auch einige VfL-Spieler wie Carmaggio, Uduokhai oder Vieirinha feierten in der Meinstraße 61.

Aus Gästen wurden Freunde: Auch Profi-Fußballer des VfL Wolfsburg feierten ihre Siege gern mal im Akropolis. Quelle: privat

Wenn der Wind aus Süden wehte, stand oft Familie Haufe in der Tür, weil handgemachte Pita und Oretika nach Familienrezept einfach zu gut dufteten. Und nicht nur Nachbarn wie die Kosaks begrüßten mit den Griechen immer wieder ein gutes, neues Jahr. „Wir möchten nicht, dass die Menschen traurig werden, wenn sie lesen, dass wir gehen“, betont Jana Antoni. „Ab hier bitte lächeln“ stand seit sieben Jahren auch über der Theke.

Und wer die Griechen zu sehr vermisst, kann sie weiterhin besuchen – im Restaurant Zeus unter den Eichen auf dem Steimker Berg, das sie parallel schon seit zwei Jahren betreiben, da die Sanierung abzusehen war. „Jeder und jede ist dort willkommen, nicht nur zum Essen!“ Darin sind sich alle Antonis einig.

Von Andrea Müller-Kudelka