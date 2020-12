Vorsfelde

Nicht mehr lange bis Weihnachten...Wer jetzt noch kein Geschenk hat, kann sich einen Gutschein beim Reit- und Fahrverein Vorsfelde sichern. Den können Pferdebegeisterte für die Vereinschronik einlösen. Denn, der Reit- und Fahrverein feiert im kommenden Jahr sein 100-Jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass hat der langjährige ehemalige Vereinsvorsitzende Jürgen Kackstein eine 170-seitige Chronik verfasst. Darin: Aufzeichnungen und Bilder aus der Anfangszeit, aber auch Berichte über neue Entwicklungen des Vereins. Für den Verein gab es schon kurz vor Weihachten ein Geschenk: Wolfgang Stief hat dem Vorstand aus den Hufeisen von Pferden, die im Verein stehen, einen Schriftzug gebaut.

Chronik zeigt Wandel des Reitvereins

"Wir sind sehr froh darüber, dass Jürgen diese Chronik zusammengestellt hat", sagt Udo Griesemann, erster Vorsitzender des Reitvereins. Die vergangenen hundert Jahre spiegelten nicht nur die Geschichte im Umgang mit dem Partner Pferd wider, sondern auch eine wandelnde Stellung in Sport und Gesellschaft. Im Gründungsjahr 1921 ging es den Initiatoren um Franz Schultze darum, die in Vorsfelde und Umgebung wohnenden Reiter zusammen zu fassen, eine gemeinsame Ausbildung zu ermöglichen und Veranstaltungen in Vorsfelde durchzuführen. Die Pferde, die als Arbeitstiere in der Landwirtschaft auf jedem Hof vorhanden waren, standen den Reitern zur Verfügung. Ein paar Mal im Jahr ging es an Wochenenden zu Jagdausritten, Reit- und Fahrwettkämpfen im Ort und in der Umgebung.

Im Wandel der Jahrzehnte konzentrierte sich der Verein immer mehr auf den Ausbau der Vereinsanlagen, Ausbildung und Förderung der Jugend in den Sparten Reiten, Voltigieren und Fahren. Und dabei habe der Verein nie seinen ländlichen, familiären Charakter verloren.

So wird das Jubiläum gefeiert

Das 100-jährige Jubiläum will der Verein gebührend feiern: Zum Auftakt finden im März die Hallenturniere in den Disziplinen Dressur und Springen statt. Weiter geht es im Mai mit einem Voltigierturnier, und im Juli soll ein großes Sommerturnier sowie einer Jubiläumsparty mit einem Festakt stattfinden.

Hier gibt es die Gutscheine

Die Geschenkgutscheine für die Chronik kosten 28 Euro. Diese können hier bestellt werden: Jürgen Kackstein (juergen.kackstein@yahoo.de), Jens Hasfeld (hasfeld@gmx.net) und Udo Griesemann (udo.griesemann@rfv-vorsfelde.de).

