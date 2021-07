Vorsfelde

Der Reit- und Fahrverein Vorsfelde feiert sein 100-jähriges Jubiläum. Ein großes Sommerturnier soll noch bis Sonntag die Feierlichkeiten einläuten. Die aktuelle Corona-Lage erlaubt sogar Zuschauer.

In den vergangenen Tagen und Wochen haben die Vereinsmitglieder hart gearbeitet, um das Turnier auf die Beine stellen zu können: So räumten alle zusammen die Sprünge auf den großen Rasenplatz und reservierten Hotelzimmer für die Richter. Vereinssprecherin Sabine Scharke-Krüger: „Es gab einiges zu tun, aber wir freuen uns, dass die Corona-Situation ein größeres Turnier endlich wieder zulässt.“

575 Reiter wollen am Jubiläumsturnier teilnehmen

Die Vorfreude der Teilnehmer ist laut Scharke-Krüger „sehr groß“. Viele Amateure konnten aufgrund der Pandemie lange kaum Turniere reiten. Dementsprechend beliebt waren auch die Startplätze: 575 Reiter meldeten sich mit etwas mehr als doppelt so vielen Pferden an. Sie starten in 31 Spring- und Dressurprüfungen von der Einsteigerklasse bis hin zur schweren Klasse. Vom RFV Vorsfelde ist unter anderem Springreiterin Mali Spahrbier dabei, die bereits an den Deutschen Amateur-Meisterschaften teilnahm. Highlight des Wochenendes ist eine mit 4000 Euro dotierte Springprüfung der Klasse S** am Sonntagnachmittag.

Das Turnier ist auch online zu sehen

Für alle, die nicht live beim Turnier dabei sein können, streamt der Online-Sender clipmyhorse.tv die Prüfungen.

Eine Woche nach dem großen Sommerturnier ist zudem ein Empfang in der Eventscheune des Grafen von der Schulenburg in Nordsteimke geplant. Er findet am 17. Juli statt – dem Tag, an dem vor 100 Jahren der RFV gegründet wurde.

Von Melanie Köster