Reitturnier zum 100. Geburtstag des RVF: Vorsfelderinnen erzielen sehr gute Ergebnisse

Vorsfelde

Von Donnerstag bis Sonntag fanden auf dem Gelände des Reit- und Fahrvereins Vorsfelde (RFV) die sommerlichen Reitturniere statt – als Höhepunkt zum 100. Vereins-Geburtstag. Nach einer einjährigen corona-bedingten Pause fand der Wettbewerb nach vier Monaten Planung bei allerbestem Turnier-Wetter mit einigen hundert Zuschauern statt.

Es gab mehr als zehn Sprung- und Dressurprüfungen mit über 500 Reitern. Am Start waren rund 1200 Pferde, zum Teil traten die Teilnehmer auch mit zwei Tieren an. „Trotz des starken Regens am Freitag hat alles gut geklappt, der Platz war gut bearbeitet und abgetrocknet“, sagte Reiterin Anja Vogt.

Zur Galerie Vier Monate dauerten die Planungen für den großen Wettbewerb mit mehr als 500 reitern und 1200 Pferden.

RVF Vorsfelde: Auf dem Gelände stand eine Corona-Test-Station

Die Turnier-Organisatoren des Vorsfelder Reitvereins behielten im Vorfeld die Corona-Fallzahlen genausten im Blick, entwickelten ein Hygienekonzept und bauten für den Wettbewerb eigens eine Corona-Teststation auf dem Gelände auf. Gast und Teilnehmer mussten nämlichen einen negativen Test vorweisen. Um für Sicherheit zu sorgen, befanden sich auch zwei Rettungssanitäter auf dem Gelände, auch wenn sich kein Reiter verletzt hatte. Der erste Vorsitzende Udo Griesemann bedankte sich bei allen Helfern, „ohne diese Hilfe hätte das Turnier nicht stattfinden können“, betonte er.

109 Reitturniere in 100 Jahren

Auch die Besucher hatten eine schöne Zeit auf dem Gelände im Alten Kirchweg, es gab Stände mit Kaffee und Kuchen. „Wir sind heute hier, weil unsere Tochter Mitglied ist und am Donnerstag selbst Dressur geritten ist. Zurzeit werden alle Turniere abgearbeitet, es wurde schließlich lange genug darauf gewartet“, so Besucher Christian Türksch. Der RFV feiert in diesem Jahr sein 100. Bestehen und seitdem gab es 109 Turniere.

Lesen Sie auch 100 Jahre Reit- und Fahrverein: Chronik zeigt die erfolgreichsten Momente

Die Turnierleitung übernahmen Daniel Timmas, Swen Scharke, Jens Hasfeld, Manfred Rose. Jens Hanfeld und Björn Rudke stellten als Parcours-Chefs die Hürden immer wieder neu auf und sorgten so auch für freie Grünflächen. Die Teilnehmerinnen Emily Tronnier, Carina Kaltenbrunn und Nina Zimmermann des RFV Vorsfelde erzielten in der Dressurprüfung Klasse A** mit Unterstützung ihrer Trainerin Tiffany Sydow sehr gute Ergebnisse.

Von Alba Prothmann Maindo