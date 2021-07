Nordsteimke/Vorsfelde

Am 17. Juli 1921 wurde der Reit- und Fahrverein Vorsfelde im „Deutschen Haus“ in der Langen Straße von 33 Personen aus insgesamt acht umliegenden Dörfern gegründet. Mit dabei war auch Günther Graf von der Schulenburg. Auf den Tag genau 100 Jahre später trafen sich jetzt geladene Gäste in der Eventscheune der Schulenburgs in Nordsteimke zum offiziellen Jubiläums-Festakt. Aus 33 sind rund 320 Mitglieder geworden.

Ein Vertreter der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, des Dachverbands aller Reiter und Fahrer in Deutschland, gratulierte dem Vorsfelder Verein zum Geburtstag. Er nutzte die Gelegenheit, um einen für die Reitsportfans spannenden Blick zurück auf die Geschichte des Pferdes zu werfen.

Jürgen Kackstein stellte die Chronik des Vereins vor

Jürgen Kackstein, ehemaliger Vorsitzender des Vereins, stellte anschließend die Vereinschronik näher vor. Diese hat er mit großem Zeitaufwand erstellt: Kackstein führte den Verein von 1986 bis 2009 und hob in dieser Zeit penibel alle Zeitungsartikel auf. Auch das Protokoll der Gründungsversammlung und Fotos aus der Anfangszeit flossen in die Chronik mit ein.

Vorsfelder Reiterin ist bei den Landesmeisterschaften erfolgreich

Während der Blick in der Nordsteimker Eventscheune vor allem auf die Vergangenheit gerichtet war, schrieb Mitglied Mandy Reitmeier die Erfolgsgeschichte des Vereins bei den Landesmeisterschaften in Luhmühlen bei Lüneburg fort: Sie erritt mit ihrer 17-jährigen Stute La Loona einen dritten Platz in einer Springprüfung der Klasse L.

