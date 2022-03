Reislingen

Zwei Jahre war Pause. Wegen Corona. Jetzt geht der Turnierbetrieb beim Reit- und Fahrverein Vorsfelde wieder los: Er veranstaltet in diesem Monat gleich zwei Wettbewerbe in der Reislinger Reithalle: Ein Springen ist am Wochenende 19./20. März mit 394 Nennungen, 179 Teilnehmern und 387 Pferden. Bei der Dressur am 26./27. März gibt es 360 Nennungen, 211 Teilnehmer mit 332 Pferden. Besucher sind willkommen, der Eintritt ist frei. Es gilt 3G.

„Wir freuen uns auf insgesamt vier sportliche Tage mit den Höhepunkten am Sonntag“, sagt Vorsitzender Manfred Rose. Die Freude ist nach der langen Zwangspause besonders groß. Wegen Corona waren Turniere kaum oder gar nicht möglich. Nur das Jubiläumsturnier zum 100-jährigen Vereinsbestehen im vergangenen Sommer ließ sich der Vorsfelder Reit- und Fahrverein nicht nehmen.

Der Vorsfelder Reit- und Fahrverein lädt zu zwei Turnieren ein. Quelle: Britta Schulze (Archiv)

Nun gibt es gleich zwei Turniere in der Reithalle in Reislingen. Die Teilnehmer reisen aus der gesamten Region an. Braunschweig, Wolfenbüttel, Sachsen-Anhalt. Natürlich sind auch eigene Vereinsreiter dabei. Beim Springen sind es elf Mitglieder: Darunter sind Mandy Reitmeier mit ihrem Pferd Stella Sol, Jessica Timmas mit C-Date, Asaja Vogt mit Scania, außerdem Jugend-Reiter wie Björn Semrau mit Cayetino KL und Alisha.

Bei der Dressur sind 25 Vereinsmitglieder des Vorsfelder Reit- und Fahrvereins am Start: Anneke Fröling mit ihren selbstgezogenen siebenjährigen Nachwuchspferden La Vida und Livaldon, Emily Tronnier mit Fantissima, Linessa Piteau mit Silbermond. Auch bei diesem Turnier sind junge Reiter wie Lena Baruschke mit L’Avvocato und Aramis, Merle Kaltenbrunn mit Norino.

Ohne Helfer und Sponsoren geht nichts

Ohne tatkräftige und finanzielle Unterstützung sind solche Turniere und Sponsoren nicht möglich, sagt der Reit- und Fahrverein. Helfer bringen sich auf unterschiedlichste Weise ein. Durch Corona sind noch zusätzliche Aufgaben hinzugekommen: Weil bei den Turnieren die 3G-Regel gilt (geimpft, getestet, genesen), müssen Ehrenamtliche zum Beispiel die Nachweise beim Einlass kontrollieren. In der Reithalle besteht außerdem Maskenpflicht.

Auch ohne Sponsoren funktioniert ein Reitturnier nicht. Marco Bahrs, Inhaber von Edeka-Märkten, Optiker Ehme de Riese und viele Privatleute unterstützen. Der Reit- und Fahrverein Vorsfelde blickt positiv in die Zukunft. Er plant Lehrgänge und weitere Turniere. Eins soll im Sommer stattfinden.