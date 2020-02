Reit- und Fahrverein Vorsfelde: Hochkarätige Veranstaltungen stehen an

Vorsfelde

Für den Reit- und Fahrverein Vorsfelde beginnt an diesem Wochenende das Vereinsjahr 2020: Es findet ein Dressurlehrgang auf Verbandsebene auf dem Gelände an der Dieselstraße statt. Außerdem bereitet sich der Festausschuss auf ein großes Jubiläum vor: Der RFV feiert 2021 sein 100-jähriges Bestehen.

Ereignisreiches Jahr

„Ja, wir haben ein ereignisreiches Jahr uns“, sagt Sabine Scharke-Krüger, Sprecherin des RFV Vorsfelde. Schon die erste Veranstaltung ist ein Kracher: Der Verband Pferderegion Aller-Oker veranstaltet am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Februar, einen Dressurlehrgang mit der Top-Reiterin Nicole Kirschnick. „So etwas machen wir zum ersten Mal“, betont Scharke-Krüger. Mit 31 Teilnehmern sei man zufrieden.Ein weitere Dressurlehrgang mit der Trainerin Daniela Kahle findet am 22. und 23. Februar statt.

Dressur- und Springturniere

Die nächsten Großveranstaltungen folgen schon im März: Vom 14. bis 15. März steigt ein Dressur-Hallenturnier und am 21. bis 22. März folgt ein Springen-Hallenturnier. „Bei beiden Turnieren erwarten wir jeweils 600 Teilnehmer“, berichtet Scharke-Krüger. „Das sind so viele wie vor einem Jahr.“ Der gesellschaftliche Höhepunkt folgt am Samstag, 4. April: „Dann findet unser Reiterball auf dem Rittergut in Nordsteimke statt“, freut sich Sabine Scharke-Krüger. „Dann tanzen wir dort, wo früher mal Pferde standen.“ Für viele Vorsfelder Reiter sei das ein Gänsehautmoment.

Voltigier- und Sommerturnier

Auch für die jüngeren der insgesamt 318 Mitglieder tut der Verein etwas: Am Samstag, 16. Mai, findet ein Voltigierturnier beim RFV statt. Richtig groß wird wieder das Sommerturnier des Vereins vom 25. bis 28. Juni – „wegen der vielen Teilnehmer starten wir schon donnerstags“, berichtet Sabine Scharke-Krüger. Im vergangenen Jahr nahen 600 Reiter auf 1300 Pferden teil. Das erfordert eine Logistik, die nicht jeder Verein stemmen kann. „60 bis 70 ehrenamtliche Helfer brauchen wir schon, um so ein Turnier zu durchzuführen“, sagt Scharke-Krüger.

Agilityturnier der Hundefreunde

Eine Premiere folgt am 11. und 12. Juli: Dann veranstalten die Hundefreunde Wolfsburg auf dem Gelände des Reit- und Fahrvereins ein Agility-Turnier. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Hundefreunden“, schmunzelt Sabine Scharke. „So etwas ist ja auch für uns Neuland.“ Man sorge dafür, dass sich Pferde und Hunde an dem Wochenende nicht in die Quere kommen. Aber natürlich biete sich das Vereinsgelände auch für andere Sportarten an.

Die Generalversammlung der Vorsfelder Reiter findet am Mittwoch, 15. April, im Hotelrestaurant Conni in Vorsfelde statt. Sie beginnt um 19 Uhr.

Von Carsten Bischof