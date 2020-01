Reislinger Kyffhäuser schießen künftig mit dem digitalen Lasergewehr

Reislingen

Gute und schlechte Nachrichten gibt es von der Kyffhäuserkameradschaft Reislingen: Während der Jahreshauptversammlung ehrte die Kameradschaft Volker Busse und Irene Busse-Stielau sind seit 30 Jahren in der Kameradschaft aktiv. Aber auch sie haben ein Problem: Die Kyffhäuser haben durch den Abriss der Mehrzweckhalle ihren Schießstand verloren.

Halle und Schießstand weg

Zum einen freuen sich alle Reislinger über den Neubau ihrer maroden Mehrzweckhalle. Aber: Durch den Abriss der alten Halle stehen die Kyffhäuser plötzlich ohne Schießstand da. „Wir wollen uns jetzt ein Lasergewehr anschaffen“, sagt Lars Günther, Vize-Vorsitzender der Kameradschaft. „Dann sind wir räumlich unabhängig.“ Mit dem Lasergewehr schießen die Kyffhäuser virtuell – damit ist das Schießtraining künftig auch im Gasthaus Wilhein möglich, das Vereinslokal der Kyffhäuser.

Finanzierung klären

Aber: „Wir müssen die Finanzierung des Lasergewehrs klären“, sagt Günther. Zwar würde die Stadt prinzipiell die Anschaffung eines Sportgerätes wie das Lasergewehr bezuschussen, auch der Ortsrat habe eine finanzielle Beteiligung zugesagt. Aber die Kyffhäuser haben trotzdem Sorgen: „Ständig liest man in der WAZ, dass die Stadt sparen muss“, so Günther. „Aber natürlich wollen wir so schnell wie möglich den Schießbetrieb wieder aufnehmen. Auch um den Zusammenhalt in der Kameradschaft weiter zu stärken.“ Man habe immerhin 90 Mitglieder.

Neuer Schießwart

Zu den Wahlen während der Hauptversammlung: Eckhard Lange wurde als Vorsitzender, Lars Günther als sein Stellvertreter und Schriftführer im Amt bestätigt. Kassenwart ist Ralf Patz, Frauenwartin Irene Busse-Stielau. Neuer Schießwart ist Uwe Pump – sein Vorgänger Herbert Klügel hörte nach 32 Jahren auf. Zweiter Schießwart ist Dirk Hilscher.

