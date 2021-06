Reislingen

Mit Karacho bretterte ein 29-Jähriger am frühen Sonntagmorgen mit einem VW Tiguan durch ein Brückengeländer zwischen der Dieselstraße und dem Reislinger Kreisel. Warum er nach rechts von der Fahrbahn abkam, ist laut Polizei nicht abschließend geklärt. Sein Alkoholkonsum dürfte allerdings durchaus eine Rolle spielen. Folgen: Der Fahrer wurde verletzt, das Auto ist zerstört und die Schäden an der Brücke sind erheblich. „die Gesamtkosten dürften sich auf mindestens 62 500 Euro belaufen“, schätzt Polizeisprecher Thomas Figge.

Totalschaden: Laut Polizei war der Fahrer dieses Tiguan am Sonntagmorgen betrunken unterwegs, durchbrach ein Brückengeländer und landete kopfüber im Graben. Quelle: Polizei Wolfsburg

Nach Erkenntnissen der Ermittler war der 29-Jährige gegen 6.05 Uhr auf der Käthe-Paulus-Straße aus Richtung Dieselstraße in Richtung Von-Droste-Hülshoff-Straße unterwegs. In Höhe einer Grabenüberführung durchbrach er mit dem Fahrzeug ein Brückengeländer. Danach stürzte der VW Tiguan in die Tiefe und landete kopfüber in einem Graben.

Es roch nach Alkohol

Der 29 Jahre alte Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in das Wolfsburger Klinikum gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten starken Alkoholgeruch fest. Ein Atem-Test ergab 2,08 Promille. Daraufhin wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Der VW Tiguan wurde anschließend durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Am Fahrzeug entstand durch den Unfall Totalschaden.

Von der Redaktion