Reislingen

Das ist dreist: Ein Unbekannter hat jetzt in Reislingen zwei Autos demoliert und ist dann einfach abgehauen. Die Polizei sucht Zeugen für die Unfallflucht.

Der gerammte Polo wurde auf einen Opel geschoben

Laut Polizeibericht geschah es zwischen Mittwochnachmittag, 14 Uhr, und Donnerstagmorgen, 6.45 Uhr. Ein unbekannter Autofahrer soll in dieser Zeit von der Sandkrugstraße in den Kronekenberg und von dort nach links in die Kantor-Wurm-Straße abgebogen sein. Dort soll er einen Polo gerammt haben, der am rechten Fahrbahnrand abgestellt worden war. Der Polo wiederum wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen vor ihm geparkten Opel geschoben. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 4000 Euro.

Und der Unfallverursacher? „Der setzte die Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern“, sagt Polizeisprecher Thomas Figge. Er bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 053 61/ 46 460.

