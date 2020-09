Reislingen-Südwest

Eigentlich ist es vergebliche Liebesmüh: Die WAS hat am Donnerstag wieder einmal einen riesigen illegalen Sperrmüllhaufen vom Grünstreifen des Gerta-Overbeck-Rings in Reislingen-Südwest abtransportiert. „Das ist schön“, sagt der Reislinger Peter Wippich. „Aber in wenigen Wochen liegt der nächste große Haufen da. Das muss doch nicht sein.“

Wippich beobachtet das Problem seit Jahren: „Jemand meldet einen Sperrmüllhaufen an. Der wird dann nicht schnell abgeholt. Andere werfen ihren Müll dazu – dann haben wir wieder einen riesigen Müllhaufen.“ Die Umweltsünder seien keineswegs nur Wolfsburger, betont er: „Ich habe schon die verschiedensten Nummernschilder hier gesehen.“ Er glaubt: Würde die WAS (Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung) den Müll schneller abfahren, wären die Müllberge nicht so riesig. Umweltsünder hätten dann keine Zeit, ihren Abfall dazuzustellen.

Der Ortsrat kennt das Problem seit Jahren

Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Friedrichs ( SPD) kennt das Problem seit Jahren: „Immer wieder rufen mich Bürger deswegen an. Wir haben auch schon im Ortsrat über die illegalen Müllhaufen diskutiert. Auch mit den Sahle-Bauten habe ich gesprochen.“ Denn: In den benachbarten Sahle-Wohnblöcken gebe es häufiger mal Mieterwechsel – „dann melden die Mieter natürlich Sperrmüll an“, so Friedrichs. Das Problem: Unbekannte stellen ihren Müll einfach dazu.

Allein am Donnerstag standen neben dem Sperrmüll Farbeimer und Farbdose, zwei Drucker und Biomüll inmitten von tausenden Maden. „Da lagen auch schon Batterien, Fernseher und Kühlschränke“, berichtet Peter Wippich. Was tun? „Sich möglichst schnell bei der Stadt Wolfsburg melden“, sagt Friedrichs. Stadtsprecherin Elke Wichmann gibt ihm Recht: „Wenn erst mal irgendwo Müll liegt, wird dort oft weiter Abfall abgelegt.“ Gebe es Hinweise aus der Bürgerschaft, so Wichmann, sorge die Untere Abfallbehörde für eine schnelle Entsorgung der illegalen Müllhalde. Allerdings gibt es bei der WAS coronabedingt langte Wartezeiten bei der Vergabe von Sperrmüllterminen – das kann aktuell bis zu vier Monate dauern. In einigen Fällen zeigen Betroffene offenbar keine Geduld – und legen den Sperrmüll einfach wild an der Straße ab.

Bußgeld kann bis zu 100 000 Euro betragen

Damit nicht genug: „Die Verursacher illegaler Abfallablagerungen lassen sich in vielen Fällen durch Hinweise und Zeugen ermitteln und zur Verantwortung ziehen“, betont sie. Im Extremfällen können Geldbußen bis zu 100 000 Euro verhängt werden.

Übrigens: Auch beim Müllhaufen am Donnerstag wurden Adressaufkleber und Lieferscheine samt Rechnungen gefunden...

Von Carsten Bischof