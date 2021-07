Reislingen: Politiker sind entsetzt über zerstörte Wahlplakate

Reislingen

Es ist Wahlkampf und deshalb hängen überall an den Wolfsburger Straßen Wahlplakate. Das war auch so am Reislinger Kreisel. Bis Samstagnacht. Da rissen Unbekannte sämtliche Pappschilder von den Halterungen, zerrissen sie und warfen die zerstörten Plakate einfach auf die angrenzenden Wiesen. ­SPD-Ortsbürgermeisterkandidat Thomas Heyn ist entsetzt.

„Das ist purer Vandalismus. Da hat jemand richtig herumgewütet. So etwas habe ich noch nicht erlebt“, so der Politiker. Die SPD will Anzeige bei der Polizei erstatten. Thomas Heyn entdeckte die abgerissenen Plakate am Sonntagmorgen, als er zum Bürgerfrühstück in die Reislinger Gaststätte Wilhein fuhr.

Sämtliche Wahlplakate waren weg

Sämtliche Plakate waren weg – „nur eins von der PUG hing noch“, so Heyn. Nach dem Bürgerfrühstück schaute er sich zusammen mit seinem Parteikollegen Francescantonio Garippo die Situation genauer an und stellte erst dann das ganze Ausmaß des Schadens fest. Fast alle Plakate waren weg. Anwohner berichteten den beiden Politikern, dass sie Sonntag gegen 3 Uhr morgens lautes Gegröle am Kreisel gehört hätten.

Heyn und Garippo beseitigten nicht nur die Überreste des Pappschilder, sondern hängten außerdem neue Wahlplakate auf. In der Hoffnung, dass sie bis zu den Wahlen im September unversehrt bleiben. Auch die CDU Neuhaus/Reislingen will Ersatz-Schilder aufhängen. Fraktionssprecherin Christine Fischer ist ebenfalls entsetzt über die Tat. Für sie ist die Tat mehr als Vandalismus: „Was haben die Leute, die das gemacht haben, für ein Verständnis von Demokratie?“

Das bereite ihr große Sorgen, ebenso der finanzielle Aspekt. „Jedes Einzelplakat eines Kandidaten kostet fünf Euro, das der Kandidat aus seiner privaten Tasche zahlt“, erklärt Christine Fischer.

Von Sylvia Telge