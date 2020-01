Reislingen: Ortsrat berät über Riesen-Neubaugebiet Sonnenkamp

Reislingen/Neuhaus

Städtischer Haushalt und das Mega-Neubaugebiet Sonnenkamp – diese beiden Themen stehen im Mittelpunkt der nächsten Sitzung des Ortsrates Neuhaus/Reislingen. Sie findet am Donnerstag, 16. Januar, um 18.30 Uhr im Reislinger Gasthaus Wilhein statt.

Sparhaushalt der Stadt

Die Stadt stellt in der Ortsratssitzung ihrenSparhaushalt vor. Sie will 2020 rund 15 Millionen Euro im Vergleich zu den Vorjahren sparen, langfristig soll noch mehr eingespart werden. Betroffen seien alle Ortsteile, auch Neuhaus und Reislingen.

Park And Ride für 200 Autos

Beide Ortsteile sind auch vom Neubaugebiet Sonnenkamp zwischen Hehlingen und Nordsteimke betroffen – es reicht sehr dicht an Reislingen-Südwest heran. Durch die geplante Verlegung der L290 und den Ausbau der Dieselstraße sind aber auch Neuhaus und Reislingen betroffen. Die Stadt stellt im Ortsrat die Pläne für die künftige Infrastruktur vor – darunter die Alternative Grüne Route, einen Park And Ride-Platz für 200 Stellplätze sowie Naherholungsflächen und Entwässerungskonzept.

Haltestellen werden umgebaut

Weiteres Thema ist der behindertengerechte Umbau von Bushaltestellen in Reislingen-Südwest. Betroffen sind Haltestellen Nelly-Sachs-Straße, Fanny-Lewald-Ring und Von-Ebner-Eschenbach-Ring.

Von Carsten Bischof