Reislingen: Das ist der aktuelle Stand zum Neubau der Mehrzweckhalle

Reislingen

Die neue Mehrzweckhalle im Reislinger Bötzel soll in einem Jahr in Betrieb gehen. Das gab der städtische Projektleiter Jan Krogmann während eines Baustellenrundgangs am Mittwoch bekannt. Für Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Friedrichs war das gute Nachricht: „Wir haben so lange für den Neubau gekämpft.“ Aber – und das ist die schlechte Nachricht: Wann der zweite Bauabschnitt startet, steht noch nicht fest.

4,1 Millionen Euro investiert die Stadt in den Neubau

4,1 Millionen Euro investiert die Stadt Wolfsburg in den Neubau der Einfeldhalle. „Plus die Gestaltung der Außenanlagen“, betonte Rainer Brill, Leiter des Geschäftsbereichs Sport bei der Stadt. Projektleiter Krogmann und Christian Brinsa (Geschäftsbereich Hochbau) führten Brill, Oberbürgermeister Klaus Mohrs, Ortsbürgermeister Friedrichs, FC-Reislingen-Chef Marc Lettau sowie Pressevertreter durch den Rohbau.

Dort, wo früher Cafe Cunterbunt, Halle, Umkleiden und Schießstand waren, steht jetzt der erste Bauabschnitt – und der beeindruckt mit schierer Größe: „Die Halle ist 15 mal 27 Meter groß und 5,50 Meter hoch“, erklärte Krogmann. Neben der reinen Mehrzweckhalle entstehen zwei Umkleide- und Duschbereiche, WCs, Schiedsrichterraum, große Räume für Tische und Stühle sowie Sportgeräte – und das alles barrierefrei. „Es ist eben nicht nur eine Sport-, sondern eine Mehrzweckhalle“, betonte Brinsa.

Die neue Halle soll ehemalige FCR-Mitglieder zurückholen

Der Baukörper ist wie die alte Halle zweistöckig: Die Fußballer können von unten aus ihren Kabinen heraus gleich auf den Platz gehen, während oben Hallensport und kulturelle Veranstaltungen laufen können. „Wir hoffen, dass diese Halle zum Zugpferd wird“, sagte Ortsbürgermeister Friedrichs, der früher Vorsitzender des FC Reislingen war. Denn: Der FC Reislingen habe wegen der alten, maroden Halle Sportler verloren – sie seien zu anderen Vereinen mit modernen Hallen abgewandert. „Die wollen wir zurückholen.“

Friedrichs lobte übrigens auch die Außengestaltung: „Klinker passt gut.“ Damit nicht genug: Krogmann verwies auf „den Blick ins Grüne“ dank der vielen, großen Fenster. Und konnte sich einen kleinen Scherz nicht verkneifen: „Die Kabine mit den Fenstern bekommt die Heimmannschaft, die dunkle Kabine ohne Fenster wird die Gästeumkleide.“ Er rechne damit, so Krogmann, dass die Halle im August oder September 2022 in Betrieb gehen könne.

Übergangsweise können Reislinger zwei Mehrzweckhallen nutzen

Für Reislingen beginnt dann eine luxuriöse Zeit: „Dann werden wir übergangsweise zwei Mehrzweckhalle nebeneinander haben“, freute sich Friedrichs. Denn die alte Halle steht noch und ist weiterhin in Betrieb – sie soll in einem zweiten Bauabschnitt durch ein neues Gebäude ersetzt werden.

„Doch dafür gibt es bisher weder eine Planung noch einen Zeitplan“, bemerkte Oberbürgermeister Klaus Mohrs. Das Provisorium könnte demnach länger dauern...

