Reislingen

Der „Wiesengarten“ braucht mehr Grün. Und zwar mehr als der Bebauungsplan es vorsieht. Das finden die Bewohner des Reislinger Baugebietes. Um ihrem Wunsch Nachdruck zu verleihen, schalteten sie den Ortsrat Neuhaus/Reislingen ein. Der will helfen.

Es gab bereits ein Gespräch zwischen Politik, Verwaltung und Bewohner, weitere sollen im neuen Jahr folgen. „Wir müssen noch einige Dinge konkretisieren“, sagt Ortsbürgermeister Oliver Prietzel. Ganz wichtig: Lässt eine künftige Begrünung noch ausreichend Platz für die großen Fahrzeuge der Müllentsorgung oder Rettungswagen? Prietzel und sein Stellvertreter Uwe Hackländer haben sich mit den Anwohnern des Wiesengarten getroffen. „Wir unterstützen die Idee“, so Prietzel.

Bepflanzung für den Wiesengarten

Die Idee sieht so aus: Das Baugebiet hat eine „Hauptstraße“, von der mehrere Stichstraßen abgehen. Die Stichstraßen haben einen Wendehammer mit kleinem Kreisel. Der ist zugepflastert. Anwohner wünschen sich in dem Rondell einen Baum. Die Verwaltung nimmt diese Idee auf und will sie auf „Umsetzbarkeit prüfen“, erklärt Ralf Schmidt, Pressesprecher der Stadt. Im Ortsrat soll das Ergebnis dann vorgestellt werden.

Mehr Grün für den Wiesengarten:

Zur Galerie Obstbäume sollen die Stichstraßen im Baugebiet Wiesengarten schmücken

Es müsse aber schnell gehen, sagt Anwohner Jan-Patrick Wenzel. Denn es wurde bereits damit begonnen, Straßen im Wiesengarten zu pflastern. In dem Zuge hätten die Bewohner bemerkt, dass die geplante Bepflanzung, die der Bebauungsplan vorsieht „sehr spärlich“ sei. „Insbesondere die Stichstraßen, die in einem Wendehammer enden, wären aus unserer Sicht für eine Baumbepflanzung geeignet.“ Zum Beispiel in der Mitte des Wendehammers, so Wenzel. Keine große Eiche, sondern ein Obstbaum.

Der Ortsrat Neuhaus/Reislingen will helfen

Eine Anfrage beim Geschäftsbereich Grün, ob das möglich sei, war nicht erfolgreich. Die Bewohner des Reislinger Baugebietes gaben nicht auf. Sie schalteten den Ortsrat ein. Der will unterstützen.

Das Baugebiet Wiesengarten – idyllisch und grün sieht es nur von weitem aus. Quelle: Roland Hermstein

Das Thema ist wichtig, sagen die Wiesengarten-Bewohner. Alle reden vom Klimawandel, dann müsse man auch etwas tun. „Wir finden es schwierig, dass wir zahlreiche Vorgaben bei der Gestaltung unserer Gärten erfüllen sollen, die Stadt Wolfsburg aber die Flächen ’zupflastert’ und versiegelt, obwohl man hier durch eine einfache Baumbepflanzung die Natur entlasten kann“, sagt Wenzel. Die in dem Bebauungsplan beschlossene Begrünung sei „nicht mehr zeitgemäß“.

Der BUND Wolfsburg unterstützt die Initiative der Wiesengarten-Bewohner. Die Straßen in dem Wohngebiet tragen übrigens die Namen verschiedener Blumen wie Malven- oder Ringelblumenweg... Schon allein deshalb wäre wohl auch mehr Grün angebracht.

Von Sylvia Telge