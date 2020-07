Reislingen: 17-Jähriger bei Roller-Unfall schwer verletzt

Reislingen

Schwerer Verkehrsunfall in Reislingen: Ein 17-jähriger Rollerfahrer hat am Montagnachmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto nach Angaben der Polizei schwerste Verletzungen erlitten.

Demnach wollte gegen 14.15 Uhr eine 48-jährige Frau in einem VW T-Roc aus der Von-Droste-Hülshoff-Straße in Reislingen-Südwest nach links auf die Zollstraße in Richtung Vorsfelde abbiegen. Dabei übersah sie einen ebenfalls von links heranfahrenden Roller. Er war in Richtung Hehlingen unterwegs und hatte Vorfahrt.

Anzeige

17-Jähriger schwerst verletzt

Bei dem Zusammenprall zog sich der 17-jährige Rollerfahrer einem Polizeisprecher zufolge schwerste Verletzungen zu, sodass ein Rettungshubschrauber zum Einsatz kommen musste. Die Fahrerin des T-Rocs erlitt einen Schock. Das Team eines Rettungswagens versorgte die Frau an der Unfallstelle.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Neben der Vorsfelder Polizei war auch die Berufsfeuerwehr im Einsatz. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Von der Redaktion