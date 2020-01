Reh im Drömling gerissen: War es ein Wolf?

Wendschott

Bei Wendschott ist ein totes Reh mit üblen Verletzungen aufgetaucht. Möglicherweise steckt ein Wolf dahinter – doch bis das geklärt ist, werden noch einige Monate vergehen.

Jagdpächter Jörg Lindmüller erfuhr am Mittwochmorgen von dem unschönen Fund nahe der Kanalbrücke und fuhr gemeinsam mit Wolfsburgs Wolfsberater Ralf Hentschel raus, um sich das tote Tier näher anzusehen. „Es sieht aus, als sei es durch einen Kehlbiss getötet und von hinten angefressen worden“, berichtet Lindmüller.

Anzeichen für und gegen den Wolfsverdacht

Ob nun aber wirklich ein Wolf der „Täter“ war, ist noch lange nicht erklärt. Manche Anzeichen sprächen dafür, andere dagegen, gibt Wolfsberater Hentschel zu bedenken. Der Kehlbiss zum Beispiel sei gerade einmal vier Zentimeter lang – für einen Wolfsangriff wäre das ungewöhnlich kurz.

Vielleicht waren auch Aasfresser am Werk

Möglich sei auch, dass das Reh anders gestorben sei und Aasfresser sich über den Kadaver hergemacht hätten. Dachse, Marder, Wildschweine, Krähen und andere kämen da in Frage. Um herauszufinden, was wirklich passiert ist, hat Hentschel DNA-Proben an ein Labor in Hannover geschickt. „Ich warte lieber das Ergebnis ab, das ist sicherer“, sagt er vorsichtig. „Es kommt immer schnell zu Hysterie.“

Heftige Reaktion auf Facebook

Wie sehr das Thema tatsächlich die Gemüter erhitzt, zeigt sich in den sozialen Medien, wo sich ein Foto vom Reh samt Wolfsgerüchten schnell verbreitet haben. Innerhalb einer Stunde nach Erscheinen eines Fotos vom Reh war eine heftige Diskussion entbrannt, die Beiträge reichten von „Passt alle auf euch und eure Vierbeiner gut auf“ über „Ein Wolf ist niemals schnell genug, um ein Reh zu holen“ bis „Soll jetzt der Wolf zum Vegetarier werden?“.

Vor knapp einem Jahr riss ein Wolf Schafe in Velstove

Eine noch heftigere Diskussion hatte es nur im Frühjahr 2019 gegeben, als ein Wolf in Velstove mehrere Schafe gerissen hatte. „Ob man ein Wolfsbefürworter oder ein Wolfsgegner ist, hängt eben immer von der Perspektive ab“, kommentiert Lindmüller. „Man muss auch die Nutztierhalter verstehen, die Angst um ihr Vieh haben. Andererseits hat jede Kreatur ihre Daseinsberechtigung, auch der Wolf. Schön wäre, wenn beide Seiten einen Mittelweg finden könnten.“

Jagdpächter über Wölfe in Wolfsburg : „Es werden mehr“

Dass rund um Wolfsburg Wölfe vorkommen, steht jedenfalls fest. Jagdpächter Lindmüller hat selbst schon welche im Drömling gesehen und meint: „Es werden mehr.“ Einzelne Sichtungen müssen aber noch nicht bedeuten, dass ein ganzes Rudel sich hier angesiedelt hat. Lindmüller hält es für wahrscheinlicher, dass junge Rüden auf der Suche nach einem eigenen Revier hier durch den Wald ziehen. Vor ziemlich genau einem Jahr war bei Mörse zum Beispiel ein Wolf überfahren worden, der aus einem Rudel aus Gnarrenburg stammte, also über 150 Kilometer gelaufen war.

Hundebesitzerin: „Der Wolf macht mir Angst“

Aber ob der Wolf hier wohnt oder nur zu Besuch ist – manchen Anwohnern ist er in jedem Fall ein Dorn im Auge. „Ich bin wirklich ein Tierfreund, aber der Wolf macht mir Angst“, sagt die Vorsfelderin Manuela Labbate, die oft mit ihrem Hund im Drömling spazieren geht.

Jäger rät zu Pfefferspray

Jagdpächter Lindmüller gibt ihr teilweise Recht:„Man sollte wissen, dass man als Gassigeher einen Wolfsköder an der Leine führt.“ Hundebesitzern empfiehlt er deshalb, Pfefferspray mitzunehmen. „Auf den Spaziergang muss aber niemand wegen der Wölfe verzichten.“

Der Wolfsberater entkräftet die Sorgen

Wolfsberater Hentschel relativiert das jedoch: „Ich würde um mich und meinen Hund mehr Angst haben, wenn mir große kläffende oder knurrende Hunde ohne Leine entgegenkommen. Gleiches gilt, wenn man auf eine Rotte Wildschweine trifft – und das passiert häufiger als Wolfsbegegnungen.“

