Reformationstag mit Heribert Prantl und Wolfsburger Prominenz in St. Petrus

Gemeinsam luden der Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen und die Propstei Vorsfelde am Vorabend des Reformationstags zum Empfang in die Petruskirche in Vorsfelde ein. Der Tag erinnert an die Aufspaltung in evangelische und katholische Kircher. Der Empfang aber setzte ein Zeichen für die gemeinsamen Ziele der abrahamitischen Religionsgemeinschaften: Redner Heribert Prantl ist Katholik und in den Kirchenbänken saßen auch Vertreter der jüdischen Gemeinde.