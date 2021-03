Rauch am Roßplatz: Vorsfelder Feuerwehr kontrolliert Schornstein

Vorsfelde

Die Freiwillige Feuerwehr Vorsfelde wurde am Montagabend zu gleich zwei Einsätzen kurz hintereinander gerufen: Im Heinrichswinkel und an der Meinstraße meldeten aufmerksame Zeugen Brandgeruch – zum Glück passierte nichts Schlimmes.

Am Montagabend musste die Freiwillige Feuerwehr Vorsfelde einen stark rauchenden Schornstein an der Meinstraße kontrollieren.

Die erste Alarmierung war um laut Feuerwehrsprecher Volkmar Weichert um 19.36 Uhr: Ein Anrufer habe „Feuerschein“ gesehen und Brandgeruch festgestellt – die Ehrenamtlichen eilten unter der Leitung von Ortsbrandmeister Markus Büttner in den Heinrichswinkel. Dort habe es wirklich Brandgeruch gegeben, aber man habe nichts sehen können. Dann kam per Funk die Meldung der Polizei: Es handelte sich um eine stark rauchende Feuertonne – kein Einsatz für die Feuerwehr.

Feuchte Briketts ließen den Schornstein qualmen

Auf dem Rückweg zum Feuerwehrhaus gab es die nächste Alarmierung: Rauchentwicklung in der Meinstraße, Höhe Roßplatz. Der Löschzug Vorsfelde eilte zur Meinstraße und sah sofort einen stark qualmenden Schornstein. Die Einsatzkräfte brachten die Drehleiter in Stellung und sprachen mit einem Bewohner: „Der gab an, vor kurzem Holzkohle-Briketts in den Ofen geworfen zu haben“, berichtet Volkmar Weichert. „Diese waren vermutlich durch den Schnee feucht geworden und haben deswegen so geraucht.“

Die Feuerwehrleute kontrollierten sicherheitshalber den Schornstein: „Da es hätte sein können, dass sich Ablagerungen im Inneren entzündet haben“, so Volkmar Weichert. Es seien aber weder Glutnester noch Flammen festgestellt worden. Nach 20 Minuten Einsatzdauer rückten die 20 Einsatzkräfte wieder ab.

