Christiane Hartmann und zwei Ortsratsmitglieder aus Velstove überreichten am Gelände der ehemaligen Fabrik in Velstove Preise an die besten Gruppen einer Familien-Rallye. Wissen über Geschichte und Natur hatten alle bei dem Wettbewerb unter Beweis gestellt, mit dem Hartmann ihrem Ehrenamt, Heimatpflegerin, alle Ehre machte.