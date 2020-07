Vorsfelde

Das ist ein starkes Bekenntnis zu Standort Vorsfelde: Aldi hat das Raiffeisen-Grundstück an der Straße An der Meine gekauft und will dort einen neuen, modernen Markt bauen. Das Geschäft im Drömling-Center hat das Unternehmen bereits geschlossen. Wann der neue Supermarkt öffnet, steht noch nicht fest.

Die WAZ hatte schon im Januar berichtet, dass die Raiffeisen Waren GmbH für ihren Markt An der Meine 10 einen neuen Standort sucht. Denn: Man wolle den Markt mit einer Tankstelle koppeln, aber dafür sei die jetzige Fläche zu klein. Mit einer Schließung des Raiffeisen-Marktes – früher „Gartenland“ und „Motorenland“ Bahrs – sei aber nicht vor 2021 zu rechnen. Realistischer seien 2022 oder 2023. Man suche idealerweise einen neuen Standort in der Nähe von Vorsfelde.

Anzeige

Aldi hat Raiffeisen-Gelände gekauft

Die Aldi-Zentrale in Essen bestätigte jetzt Informationen der WAZ, dass sie dort einen modernen Markt plant. Aldi habe das Grundstück An der Meine 10 von Raiffeisen gekauft, sagte ein Unternehmenssprecher. Er betonte zudem die Bedeutung des Standortes Vorsfelde für das Unternehmen: „Viele Jahrzehnte war unser Aldi-Markt ein fester Bestandteil von Vorsfelde. Unser Ziel ist es daher, diese Tradition so schnell wie möglich am Standort An der Meine 10 fortzusetzen.“

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Gemeinsam mit der Stadt Wolfsburg, dem Vorsfelder Ortsrat und der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH ( WMG) wolle man jetzt ein Planungskonzept abstimmen. „Dieses Konzept muss sich in den geplanten städtebaulichen Rahmen einfügen“, so der Aldi-Sprecher. Man stehe allerdings erst am Anfang, einen konkreten Zeitplan gebe es noch nicht.

Vorsfeldes Ortsbürgermeister Günter Lach freut sich über die Signale von Aldi: „Das ist eine gute Entwicklung für Vorsfelde.“ Aldi sei seit längerer Zeit auf der Suche nach einem neuen Standort in der Nähe der Vorsfelder Innenstadt gewesen – „schön, dass sie jetzt fündig geworden sind. Ein neuer, moderner Aldi-Markt ist ein Gewinn für Vorsfelde.“

Aus Drömling-Center ausgezogen

Bis vor einigen Jahren betrieb Aldi einen Markt in der Langen Straße, später zog das Unternehmen in das Drömling-Center in der Südstadt. Dort wurde der Mietvertrag nicht verlängert – Edeka will die Fläche künftig im Rahmen einer Neugestaltung des Centers selbst nutzen.

Von Carsten Bischof