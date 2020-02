Radweg nach Kästorf: Ortsrat spricht mit Stadt und EDAG

Warmenau/Kästorf

Die Stadtverwaltung will Leute aufs Rad locken – in Warmenau steigen Radler aber mittlerweile wieder aufs Auto um. Denn: Der seit vielen Jahren von den örtlichen Politikern geforderte durchgehende Radweg zwischen Warmenau und Kästorf lässt weiter auf sich warten. Warmenaus Ortsbürgermeisterin Angelika Jahns ( CDU) und ihre Ortsratskollegen wollen sich jetzt mit EDAG und Stadt zum Gespräch treffen.

Radweg ist wichtig

Hintergrund: „Nicht nur wir als Ortsrat Brackstedt/Velstove/ Warmenau betrachten den Radweg zwischen Warmenau und Kästorf als notwendig, sondern auch die Gewerbebetriebe“, betont Jahns. So habe EDAG die Politikerin schon mehrfach um Hilfe gebeten. „Es gibt zwar einen Radweg von Warmenau entlang der Hannoverschen Straße bis zur Ampel bei EDAG“, sagt Jahns. „Wer aber in Richtung Kästorf oder von Kästorf nach Warmenau fahren will, muss auf der Straße fahren, weil das letzte Stück Radweg fehlt.“

Radfahrer fühlen sich nicht sicher

Das hat ganz praktische Auswirkungen: „EDAG-Mitarbeiter sind aufs Fahrrad umgestiegen“, berichtet Jahns. „Mittlerweile steigen einige laut EDAG aber wieder aufs Auto um.“ Ohne durchgehenden Radweg sei Radfahren an der Hannoverschen Straße zu gefährlich. Dabei, so Jahns, sei das fehlende Stück bis zur Straße Kohlgärten ( Kästorf) „maximal einen Kilometer lang, wenn überhaupt.“ Im Gespräch mit der Stadt wollen Ortsrat und EDAG die Dringlichkeit dieses Problems den Fachleuten noch einmal verdeutlichen.

Bald sind’s 5000 Arbeitsplätze

Angelika Jahns denkt noch einen Schritt weiter: „Wir haben in Warmenau-Ost bald 5000 Arbeitsplätze – da ist jeder wichtig, der auf Rad oder Bus umsteigt.“ Womit sie beim zweiten Problem wäre: der Busanbindung. „Hier wünschen sich die Unternehmen mehr Busverbindungen. Dann würden auch mehr Beschäftigte mit dem Bus fahren.“ Schon jetzt würde viele den Bus nutzen – „die Haltestellen am Gewerbegebiet sind voll“, so Jahns. Aber es gebe ein viel größeres Potenzial.

Leider, so die Ortsbürgermeisterin, werde Warmenau nicht von der WVG angefahren, sondern von der KVG aus Gifhorn. Warmenau besser in deren Fahrplan einzubetten, sei aber kompliziert.

