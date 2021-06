Radfahrer stürzt betrunken und verletzt sich schwer

Wendschott

Ein 44-jähriger Wolfsburger stürzte Samstagnacht mit seinem Fahrrad auf der Brechtorfer Straße in Wendschott und verletzte sich dabei schwer. Der Mann stand dabei unter Alkoholeinfluss.

Der Wolfsburger befuhr in der Nacht mit seinem Fahrrad die Brechtorfer Straße in Richtung Vorsfelde. Im Bereich der Bushaltestelle Am Anger stürzte er und bliebverletzt liegen. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten, dass der 44-Jährige offensichtlich Alkohol getrunken hatte. Ein freiwillig durchgeführter Test zeigte einen Wert von 1,61 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass er kurz vor der Fahrt Drogen konsumiert hatte.

Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum transportiert, wo er neben der medizinischen Versorgung eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Das Fahrrad wurde sichergestellt.

Von der Redaktion