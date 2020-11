Propsteien Vorsfelde und Helmstedt bündeln Geschäftsführung ihrer Kitas

Vorsfelde

In der Landeskirche Braunschweig bahnt sich eine Fusion an: Die Propsteien Vorsfelde und Helmstedt sowie möglicherweise auch Königslutter wollen die Verwaltung ihrer Kindergärten in einem regionalen Verband zusammenlegen. Starten soll dieser Verband 2022, eine Anschlusspflicht soll es aber nicht geben.

Der Vorsfelder Propst Ulrich Lincoln begrüßt diese Pläne: „Die Kirchenvorstände und die Pfarrämter werden von der Geschäftsführung der Einrichtung entlastet“, sagt er. „Für die Pfarrerinnen und Pfarrer bedeutet dies: weniger Verwaltung, mehr Zeit für religionspädagogische Arbeit in der Kita.“

Er verspricht zudem: „Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kitas ändert sich im Alltag nichts.“

Aktuell sind die jeweiligen Kirchengemeinden Träger ihre Kitas – St. Petrus beispielsweise ist Träger der St. Petrus-Kita, St. Markus der Kita Pusteblume in Reislingen-Südwest und die Vorsfelder Johannesgemeinde ist Träger der Johannes-Kita am Erlenweg. Der jeweilige Pfarrer ist gleichzeitig Geschäftsführer der Kita – er muss dafür Zeit investieren, die ihm dann für die seelsorgerische oder pädagogische Arbeit fehlt.

Deshalb will die Landeskirche Braunschweig dem Beispiel anderer Kirchen folgen und die Verwaltungsarbeit in einer zentralen, aber regionalen Stelle bündeln. So sollen die Propsteien Vorsfelde und Hemstedt, vielleicht auch Königslutter einen Regionalverband gründen. Dieser Verband übernimmt von den Gemeinden die Trägerschaft und Geschäftsführung. „Die Kirchengemeinden werden weiterhin wichtige Partner der Kitas vor Ort sein“, betont Ulrich Lincoln. „Die Zusammenarbeit von Kitas und Kirchengemeinde im religionspädagogischen Bereich, bei Gemeindefesten und so weiter soll noch verstärkt werden.“

Kirchengemeinden sind in den neuen Gremien vertreten

Auch seien die Kirchengemeinden in den Gremien des neuen Verbandes vertreten. Über den Beitritt entscheide jede Kirchengemeinde selbst. „Es besteht keine Anschlusspflicht“, so der Propst. Auch werde die neue, regionale Geschäftsführung „eng“ mit den Kirchengemeinden vor Ort zusammenarbeiten, versichert er. So wolle man zum Beispiel als „größerer Arbeitnehmer“ seinen Mitarbeitern „noch weiterreichende Fortbildungs- und berufliche Angebote machen, als dies gegenwärtig schon der Fall ist.“

Aktuell sei eine regionale Arbeitsgruppe damit beschäftigt, die finanziellen, rechtlichen und organisatorischen Voraussetzungen für die neue Trägerstruktur zu schaffen. Diese Arbeitsgruppe bestehe aus Kita-Leitungen und Geschäftsführungen der Propsteien Vorsfelde und Helmstedt sowie aus Vertretern der Kita-Fachberatung der Landeskirche und des Propsteiverbands Helmstedt-Königslutter-Vorsfelde.

